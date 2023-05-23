الحوار الوطني، هل يتم إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية؟ ضياء رشوان يجيب

الحوار الوطني، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه جرى مناقشة تعديل قانون الأحزاب في الحوار الوطني، وكانت هذه المناقشة ثرية للغاية، وهدفت لبلورة التجربة الحزبية بدل من أن تكون تجربة في بعض منها أو معظمها ورقية لتكون تجربة حقيقية للتعبير عن مصالح الناس.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج “حديث الأخبار"، المذاع على قناة “إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الدولة والحوار الوطني وأعضاء الأحزاب ورؤساءها وقيادتها حريصة على التجربة الحزبية، وهذا لا شك فيه.

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تعديلات قانون الأحزاب

وتابع: "ما قيل عن تعديلات قانون الأحزاب شيء ثري للغاية، وللأسف قانون الأحزاب في مصر به مشكلة، حيث صدر عام 1977 ولم يعدل إلا في عام 2012 مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يجر له تعديلات أخرى".

وواصل: "منذ 11 عاما لم يعدل قانون الأحزاب، والأحزاب تواجه مشكلات كثيرة منها قدرتها على الإنشاء، كما يحتاج إلى إمكانيات مادية، كما أن المناخ العام ضاغط على الأحزاب"، مضيفا: “كل ذلك يحتاج أن يكون هناك مرحلة انتقالية وقد تمتد، أن تفتح الأبواب للأحزاب لممارسة أعمالها".

الدولة ملزمة وفقا للمادة 5 من الدستور بتعدد الأحزاب

وأوضح أن الدستور يلزم الدولة في المادة 5 بتعدد الأحزاب، وثورة 25 يناير كانت من بوابات القوى ربما الأكبر للتعدد الحزبي في مصر، مضيفا أنه يوجد 105 أحزاب، وفي الممارسة الموجودة بين الأحزاب يوجد 84 وهو عدد غير مسبوق منذ دخول النظام الحزبي لمصر أي 1907.

إلغاء الاتحاد الاشتراكي

وأشار إلى أن التجربة الحزبية التي بدأت 1976 بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكي، كانت هذه التجربة تسمى في العلوم السياسية بالتجربة الحزبية المقيدة، بسبب شروط لإنشاء الأحزاب، وهذه التجربة في البداية كانت 3 أحزاب فقط ثم زاد حزب الوفد لكن جرى إلغاؤه ثم عاد في 1984.

وأكد أن الدستور الحالي يمنع حل الأحزاب نهائيا، ولا يوجد لدى الدولة رغبة أو نية أو ممارسة في الاقتراب من حزب حتى وإن كان ليس حزبا.

إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية

وقال إن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية الأكثر عدلا لتمثيل كل فئات الشعب، لافتا أن النظام بالقائمة المطلقة التي أجريت بالانتخابات السابقة هي نفسها لم تكتمل إلا بالنسبي، حيث تضمن التحالف نسبة من الأحزاب، متابعا: “الناس صوتت على قائمة واحدة مطلقة لكن مقسمة داخلها".

وأضاف أنه عوضا عن تطبيق هذه “اللفة"، والذهاب للقائمة المطلقة للتقسيم داخلها، الأولى تجميع الأحزاب القريبة من بعضها، متابعا: “أحد عيوب القائمة المطلقة أنها كانت تضم كل من كان في اليسار واليمين والوسط وهذا ليس عملًا سياسيًا، العمل السياسي هو اختيار قائمة على برنامج".