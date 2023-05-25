الخميس 25 مايو 2023
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سيارات

مقارنة بين أسعار سيارت سوبارو XV قبل وبعد الزيادات

سيارات سوبارو،فيتو
سيارات سوبارو،فيتو

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية سوبارو، أسعار ومواصفات سيارات سوبارو داخل السوق المحلي بعد الزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات سوبارو XV  

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية سوبارو كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات سوبارو وبلغت قيمة الزيادات نحو 200 ألف جنيه.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات سوبارو داخل السوق المحلي وهي كالتالي:- 


أسعار سوبارو XV الجديدة

يصل سعر أول فئة فول أوبشن 999.900 ألف جنيه بدلًا من 829 ألف جنيه بزيادة 171 ألف جنيه.
يصل سعر ثاني فئة بريميوم مليون و99 ألف جنيه بدلًا من 899 ألف جنيه بزيادة 200 ألف جنيه.
 

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يصل سعر ثالث فئة لاكشري مليون و199 ألف جنيه بدلًا من 999 ألف جنيه بزيادة 200 ألف جنيه. 


مواصفات سيارات سوبارو XV 


زودت سيارات سوبارو بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك مع امكانية التسارع الي 100 كم في الساعة في 13 ثانية تقريبًا.

 

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