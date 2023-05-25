الخميس 25 مايو 2023
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سيارات

أودي تختبر أنظمة تفاصيل الدفع الرباعي لسيارات Q6 E ترون

سيارات اودي،فيتو
سيارات اودي،فيتو

تجري شركة أودي المتخصصة في صناعة السيارات، العديد من الاختبارات المكثفة علي سياراتها  لأودي Q6 E ترون، من على حلبة نوربورجرينج من أجل اختبار أنظمة  الدفع الرباعي الكهربائية 2024 القادمة من أودي. 

 

وتتميز سيارة اودي  الكهربائية بأنف ومصابيح أمامية رفيعة ومنقسمة وتصميم لافت للواجهة التي تحتوي على خياشيم على الحواف الخارجية وفتحة واسعة في الأسفل.

 

تفاصيل تصميم أودي Q6 E ترون

تتمتع أودي Q6 E-Tron بمظهر تقليدي لسيارات الدفع الرباعي، وبهيكل مدمج مركب على عجلات، ويبدو من الهيكل زوايا العمود C للأمام، مما يضفي على السيارة جمالية رياضية. في الخلف، توجد مصابيح خلفية نحيفة،وتبدو ممسحة الزجاج الخلفي صغيرة جدًا. تقول شركة أودي إن النموذج Q6 E ترون قريب من الإنتاج، كما تعمل شركة صناعة السيارات الألمانية أيضا على طراز سبورت باك الذي سيأتي بخلفية أقرب ماتكون لتصميم سيارات الكوبيه.

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وتتميز أودي Q6 E ترون بشاشات كبيرة لمجموعة العدادات وشاشة المعلومات والترفيه، ولا يوجد الكثير من الأزرار المادية، حيث الاعتماد الأكبر على الأزرار اللمسية. 

يستخدم Q6 E-Tron بنية بريميوم بلاتفورم اليكتريك، وهذه  المنصة هي نفسها التي بنيت عليها بورش ماكان الكهربائية EV القادمة.


لم تتوفر بعد  مواصفات مجموعة نقل الحركة  الخاصة بأودي Q6 E ترون، ويقال حتى الآن إن هذه السيارة ستأتي مدعومة بمجموعة نقل حركة كهربائية 800 فولت  يستخرج للسيارة قوة تصل الي حوالي 600 حصان.

لم تفصح أودي متى ستظهر Q6 E-Tron رسميًا، والمتوقع حتى الآن  أن يكون العرض الأول قبل نهاية العام الجاري 2023  لأن شركة صناعة السيارات لديها بالفعل حملة دعاية مستمرة عن هذا الإصدار المرتقب.  


تعمل أودي  أيضًا على الطراز A6 E ترون المفهومي القادم، وهو نموذج بقوة   470 حصانًا و590 رطلًا قدمًا.ومع ظهور الكثير من السيارات الكهربائية، تستعد العلامة التجارية لتغيير كيفية تسمية النماذج. في المستقبل، السيارات ذات الأرقام الزوجية مثل A4 وA6 ستكون EVs.  ، أما الأرقام الفردية مثل A5 أو A7  فتشير إلى قوة سيارات الاحتراق الداخلي للشركة الألمانية.

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