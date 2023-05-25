لوتس تختبر سيارتها الكهربائية المنافسة لـ بورش

استعرضت شركة لوتس البريطانية، المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية، منصة الهندسة الكهربائية المتميزة (EPA) مثل السيارة اليتر SUV التي تم إصدارها مؤخرًا، وسيبلغ طول السيارة السيدان القادمة حوالي 16.4 قدمًا (5 أمتار) وسيتم وضعها كأفخم طراز في محفظة العلامة التجارية التي تتخذ من نورفولك مقرًا لها.لم تصنع لوتس سيارة سيدان عالية الأداء منذ أوائل التسعينيات، مركزة على السيارات الرياضية ذات البابين مثل إليز وإكسيج، حتى استحوذت عليها جيلي في عام 2017 عندما بدأت الأموال تتدفق، وأخذت في تطوير طرازات جديدة.

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خلفية رياضية قصيرة تميز لوتس الكهربائية

وتنافس سيارات لوتس، سيارات بورش تايكان توربو إس وتسلا موديل إس بلايد في أكثر أشكالها تطرفًا، كما حصلت علي خلفية رياضية قصيرة تميز لوتس الكهربائية.

مع تقنية هيكل مماثلة مثل اليتر SUV، سيحتوي النوع 133 القادم على نظام تعليق هوائي، وتوجيه للعجلات الخلفية، وتحكم نشط في الانقلاب، وديناميكيات هوائية نشطة.

ومن جانبه صرح الرئيس التجاري لشركة لوتس، مايك جونستون، بأن السيارة السيدان الجديدة ستكون قابلة للمقارنة مع بورش تايكان سواء من حيث القوة أو الأداء او التسارع.

وأضاف جونستون: “من حيث الشحن، سيكون لها نفس منصة اليتر بحيث يمكن أن تنتقل من 10٪ إلى 80٪ في أقل من 20 دقيقة”. “لدينا عدد من الأشياء الرئيسية التي أخذناها من اليتر التي سنراها في الطراز 133، والتي ستمنحنا نقطة تمايز جيدة”.



ستحتفظ سيارة لوتس السيدان بطارية اليتر التي تبلغ 112 كيلو وات في الساعة، والتي يمكن أن تتيح مدى يزيد عن 400 ميل (644 كيلومترًا) بشحنة واحدة، بينما ستصل سرعات الشحن إلى 420 كيلوواط.

يشاع أن الإصدارات الأساسية من النوع 133، والتي لم يتم منحها اسمًا رسميًا للطراز بعد، تتميز بمحرك مزدوج المحرك بقوة تزيد عن 600 حصان، ولكن حتى الآن، لم يتم الكشف عن تفاصيل فنية.

ومن أجل المقارنة، تضخ بورش تايكان 402 حصانًا، بينما توفر تايكان توربو إس عالية المواصفات 750 حصانًا، في حين أن طراز تسلا بلايد يروج لقوة تبلغ 1،020 حصانًا