الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيارات

لوتس تختبر سيارتها الكهربائية المنافسة لـ بورش

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

استعرضت شركة لوتس البريطانية، المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية، منصة الهندسة الكهربائية المتميزة (EPA) مثل السيارة اليتر SUV التي تم إصدارها مؤخرًا، وسيبلغ طول السيارة السيدان القادمة حوالي 16.4 قدمًا (5 أمتار) وسيتم وضعها كأفخم طراز في محفظة العلامة التجارية التي تتخذ من نورفولك مقرًا لها.لم تصنع لوتس سيارة سيدان عالية الأداء منذ أوائل التسعينيات، مركزة على السيارات الرياضية ذات البابين مثل إليز وإكسيج، حتى استحوذت عليها جيلي في عام 2017 عندما بدأت الأموال تتدفق، وأخذت في تطوير طرازات جديدة.

-إعلانات-

خلفية رياضية قصيرة تميز لوتس الكهربائية

وتنافس سيارات لوتس، سيارات  بورش تايكان توربو إس وتسلا موديل إس بلايد في أكثر أشكالها تطرفًا، كما حصلت علي خلفية رياضية قصيرة تميز لوتس الكهربائية.

مع تقنية هيكل مماثلة مثل اليتر SUV، سيحتوي النوع 133 القادم على نظام تعليق هوائي، وتوجيه للعجلات الخلفية، وتحكم نشط في الانقلاب، وديناميكيات هوائية نشطة. 

ومن جانبه صرح  الرئيس التجاري لشركة لوتس، مايك جونستون، بأن السيارة السيدان الجديدة ستكون قابلة للمقارنة مع بورش تايكان سواء من حيث  القوة أو الأداء او التسارع.

 وأضاف جونستون: “من حيث الشحن، سيكون لها نفس منصة اليتر بحيث يمكن أن تنتقل من 10٪ إلى 80٪ في أقل من 20 دقيقة”. “لدينا عدد من الأشياء الرئيسية التي أخذناها من اليتر التي سنراها في الطراز 133، والتي ستمنحنا نقطة تمايز جيدة”.


ستحتفظ  سيارة  لوتس السيدان بطارية اليتر التي تبلغ 112 كيلو وات في الساعة، والتي يمكن أن تتيح مدى يزيد عن 400 ميل (644 كيلومترًا) بشحنة واحدة، بينما ستصل سرعات الشحن إلى 420 كيلوواط.

يشاع أن الإصدارات الأساسية من النوع 133، والتي لم يتم منحها اسمًا رسميًا للطراز بعد، تتميز بمحرك مزدوج المحرك بقوة تزيد عن 600 حصان، ولكن حتى الآن، لم يتم الكشف عن تفاصيل فنية.

ومن أجل المقارنة، تضخ  بورش  تايكان 402 حصانًا، بينما توفر تايكان توربو إس عالية المواصفات 750 حصانًا، في حين أن طراز تسلا بلايد يروج لقوة تبلغ 1،020 حصانًا

ضبط سيارات محملة بـ 98 طنا من محصول القمح بهدف الاحتكار بالمنيا

تعرف على أسعار ومواصفات سيارات سيات إبيزا 2023

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

السيارات الرياضية السيارة السيدان السيارات تايكان توربو اس بورش تايكان سيارات بورش سيارة سيدان صناعة السيارات

مواد متعلقة

تعرف على أسعار ومواصفات سيارات سيات إبيزا 2023

أسعار سيارات نيسان صني وسنترا خلال شهر مايو (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

ساويرس ينتقد فرض رسوم على المصريين حال مغادرتهم البلاد: قرار غبي ومفيش دولة بتعمل كدا

دا خسارة فيك حتى السلام، تامر حسني يثير الجدل برسالة غامضة بعد أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

هالاند يواصل اصطياد أساطير البريميرليج، تييري هنري أبرز الضحايا

ضبط سيارة محملة بـ 5 أطنان قمح محلي قبل تهريبه بالعياط (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجرة تبعد 25 مليون سنة ضوئية

محتال صيني ينجح في سرقة 600 ألف دولار بالذكاء الاصطناعي

أعلى مسؤول طبي أمريكي يحذر: وسائل التواصل تضر الصحة النفسية للشباب

سلاحف تتسبب في تغريم مطعم 375 ألف يورو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لأسعار النحاس اليوم الأربعاء 24-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بسبب "نكتة" خسر كل حاجة ورصيده في البنك انخفض من 200 ألف لـ 2 جنيه.. جوانب من حياة إسماعيل يس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية