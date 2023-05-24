أخبار الرياضة.. مصير الشناوي من نهائي إفريقيا.. خلاف داخل الزمالك حول أوسوريو.. وتدخل السيسي في أزمة لاعب المصارعة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

موقف الشناوي من اللحاق بمباراة الوداد المغربي

واقترب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة أمام الوداد المغربي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت “فيتو” أن الشناوى أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بعدما خضع لبرنامج علاجي مكثف وجلسات علاج ساهمت في تحسن حالة الشناوي من إصابته في تمزق في عضلة السمانة التى تسببت في غيابه عن مباراتى الأهلى امام الترجى في إياب الدور نصف وأمام إنبى بالجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز.

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تدخل السيسي لحل أزمة لاعب المصارعة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن دعوة لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الأكاديمية عبر حسابها بموقع فيس بوك: “بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة”.

خروج الإسماعيلي من كأس مصر

حقق فريق نجوم المستقبل مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف نجوم المستقبل الأول مهاجمه محمد همام في الدقيقة 65، قبل أن يضيف نور علاء الدين الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليتأهل النجوم الذي يلعب في دوري القسم الثالث إلى دور الـ16 لمواجهة سموحة، ويودع النادي الإسماعيلي المسابقة مبكرا.

خلاف داخل الزمالك حول مستقبل أوسوريو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك اختلافًا بين أحمد حسام ميدو مع اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، الذي يعد العالمي أحد أعضائها.

وقال المصدر إن الاختلاف بين ميدو واللجنة الفنية حول مصير الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في تدريب نادي الزمالك.

وأضاف المصدر أن ميدو متمسك بأن أوسوريو يجب أن يأخذ فرصته بشكل كامل وأن يستمر مع الفريق في الموسم القادم.

وتابع: “ميدو يرى أن أوسوريو صاحب فكر عال وسيضيف للزمالك خاصة في الموسم المقبل مع وجود عناصر جديدة لتطبيق أفكار وتكتيك الكولومبي”.

وأضاف المصدر: “يرى باقي أعضاء اللجنة الفنية أن أوسوريو لم يقدم ما يشفع له لاستمراره في الموسم المقبل وليس رجل المرحلة الحالية".



فيتوريا يحدد موعد الإعلان عن قائمة المحترفين

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لإعلان قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

وبحسب مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، فإنه سيتم الإعلان الأحد المقبل عن قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر يونيو.

ويعاني منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل غياب العديد من عناصره الأساسية بسبب الإصابة، أبرزهم طارق حامد المحترف بصفوف اتحاد جدة وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي.

كما يفتقد منتخب مصر غياب محمود الونش مدافع الزمالك الذي عاودته الإصابة مجددا بقطع في الرباط الصليبي.