بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

علق فؤاد بغدودة والد لاعب المصارعة أحمد بغدودة، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة نجله للحصول على منحة للتدريب والتأهيل بالأكاديمية الوطنية للتدريب مع رعاية تامة له كموهبة رياضية واعدة.



والد أحمد فؤاد بغدودة يشكر السيسي

وقال والد أحمد فؤاد بغدودة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على التليفزيون المصري: "نشكر الرئيس السيسي الأب الروحي للمصريين على دعوته وتوجيهه، احنا اتولدنا في البلدي دي وهنعيش ونموت فيها".

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والد أحمد فؤاد بغدودة يناشد ابنه بالعودة لمصر

وتابع: "سعدنا بخطوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة أننا تحملنا الكثير خلال الأيام الماضية، ولكن اللى عايز أوضحه اني مش عارف أوصل لإبني ومفيش ما بينا أي تواصل من وقت ما سافر فرنسا".

وأضاف: "بقول لابني أحمد فؤاد بغدودة ارجع بلدنا مصر اللى بنعيش فيها وهنموت فيها".



دعوة الرئيس السيسي



وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن دعوة لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الأكاديمية عبر حسابها بموقع فيس بوك: “بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة”.

هروب لاعب المصارعة من معسكر المنتخب في تونس



وشهد الوسط الرياضي أزمة عنيفة خلال الساعات الماضية بسبب واقعة هروب أحمد بغدودة لاعب منتخب المصارعة، من بعثة الفراعنة خلال تواجدها في تونس، للمشاركة في البطولة الأفريقية.

وفوجئ مسؤولو بعثة منتخب المصارعة صباح السبت، بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة صاحب الـ22 عامًا، من مقر إقامة المنتخب بدون علم أحد، ليحرر مسؤولو الاتحاد محضرًا رسميًّا بهروب اللاعب في تونس، حتى تقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.



لاعب المصارعة الهارب يظهر في فرنسا



وعلمت “فيتو” أن اللاعب الهارب ظهر في باريس يوم الأحد الماضي، وأن مسئولي اتحاد المصارعة تلقوا تأكيدات من السفارة المصرية في تونس، أن اللاعب الهارب توجه إلى فرنسا في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.



خطأ جسيم من رئيس الاتحاد



وعلمت "فيتو"، أن عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة ورئيس البعثة لم يقم بالإجراء المعتاد وهو أخذ جوازات سفر اللاعبين فور وصولهم مطار تونس، وظلت الجوازات في حوزة اللاعبين وهو ما سهل هروب اللاعب.

ومن المقرر أن يفتح الاتحاد المصري تحقيقا جديدا في واقعة هروب اللاعب، خاصة وأنه ضمن مشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة.

وشارك أحمد فؤاد بغدودة في منافسات وزن 63 كجم بالبطولة الأفريقية للمصارعة الرومانية وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية.



تعليق رئيس الاتحاد على هروب لاعب المصارعة



علق اللواء عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة على واقعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة من تونس، قائلا: " الحدث ليس بالقليل، ولكن نحن نضخم من حدث هروب اللاعب، فهناك قوانين دولية تحكم التصرفات والبطولات وتتحكم فينا وفى انتقالات لاعبين من دولة لأخرى، ولا تستطيع دولة أن توقفها إلا إذا تدخل الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الدولي للمصارعة كما فعل وزير الرياضة منذ يومين وطلب منهما بأنه يجب النظر فى القوانين المنظمة لذلك".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم":" إن قضية هروب اللاعبين لا تقتصر فقط على لاعبي المصارعة، وهناك ألعاب مثل الجودو وغيرها يهرب منها اللاعبون لدول أخرى".

وأوضح: " منذ وصول بعثة المصارعة من تونس والجميع يتحدث عن قضية هروب اللاعب ولم يتحدث أحد عن الإنجازات التي حققها اتحاد المصارعة، فهل أحد يعلم بأن اتحاد المصارعة حقق 68 ميدالية منهم 44 ميدالية دهب و18 فضة والباقي برونز والجميع يسأل مين كان وراء هروب اللاعب".



السماسرة وراء هروب لاعب المصارعة



ولفت: " قمت بإبلاغ الجهات الرقابية منذ وقت طويل للكشف عمن يقومون بإغراء اللاعبين والتعاقد معهم لصالح دول أخرى، ولكن هذه الجهات لم تتوصل لشيء لأنه من الصعب تتبعهم، ولكننا نعرف من وراء ذلك، ولكننا لا نملك الدلائل، وواقعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة ليست الأولى وسبق وأن هرب قبل ذلك، وقمت بإبلاغ الجهات الرقابية أول أمس عن واقعة هروب اللاعب بغدودة، وبالاسم وبدأت بالفعل الجهات الرقابية البحث عنهم وهؤلاء مجموعة من السماسرة".



الجهات الرقابية تحقق في واقعة هروب بغدودة



وأكد: " تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد المسئولين باحدى الجهات الرقابية منذ الإعلان عن هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، وذكرت له اسم من يقود مجموعة لتهريب اللاعبين وهو يتواجد فى فرنسا وبدأوا يشتغلوا بالفعل على ذلك".