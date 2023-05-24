ترشيح هدف كريستيانو رونالدو للفوز بجائزة الأفضل في الجولة 28 بالدوري السعودي

رشحت رابطة دوري روشن السعودي هدف كريستيانو رونالدو في مرمى الشباب للفوز بهدف الجولة 28.

وأحرز اللاعب البرتغالي هدف فريقه النصر الثالث في مرمى الشباب بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليضمن فوز فريقه بثلاث نقاط غالية وتستمر منافستهم على الدوري مع الاتحاد حتى النهاية.

النصر السعودي

الدوري السعودي، وحقق فريق النصر الفوز على نظيره الشباب بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة 28 لدوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي الممتاز”.

وبهذا الفوز تأهل النصر إلى بطولة السوبر السعودي المقبلة، ليصبح رابع المتأهلين إلى المسابقة مع كل من الهلال، والوحدة والاتحاد.

كما ضمن النصر المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل بعد ما وصل للنقطة 63 في المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي.

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النصر يهزم الشباب

تقدم الشباب أولا بهدفين متتاليين للأرجنتيني كريستيان جوانكا بالدقيقتين 25 و40، قبل أن يقلب النصر الطاولة بثلاثية عن طريق تاليسكا وعبدالرحمن غريب وكريستيانو رونالدو بالدقائق 44 و51 و59.

بذلك حافظ النصر على آماله في التتويج بلقب الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، قبل جولتين من نهاية المسابقة، في حين توقف رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث.

حملة “كلنا النصر"

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة «الشرق الأوسط»، سبب ارتفاع الحملات التجارية الدعائية للأندية السعودية في الطرقات والشوارع في العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن حملة إعلانات «كلنا النصر» المنتشرة في الميادين والطرقات طبيعية، لافتة إلى أنها حملة مدفوعة من قبل مستثمر الملعب والمالك لحقوق مباريات نادي النصر.

وأكدت الصحيفة أن بيع التذاكر في مباريات النصر الأخيرة شهد انخفاضًا، مشيرة إلى أن الحملة الأخيرة ساهمت بارتفاع كبير في بيع التذاكر



وشددت الصحيفة على أن نادي الهلال هو أكثر الأندية تفاعلًا وإنفاقًا في مثل هذه الحملات، قائلة: "يبدو عميلًا رئيسيًا في الترويج لمنافساته الدولية والآسيوية، وكذلك السعودية، أو ما يتعلق بمنتجات النادي وحملات تعزيز وإبراز الهوية التجارية، والحال ذاته لأندية أخرى مثل الاتفاق والفيصلي اللذين سبق لهما أن عملا على حملات إعلانية مدفوعة بهدف تحفيز جماهيرهما للحضور والمساندة والمؤازرة في الملاعب".

وأظهرت الحملة الإعلانية «كلنا النصر» جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب كثيرون أسباب هذه الحملة، متسائلين: لماذا فريق النصر دون فريق الشباب؟! وهما الفريقان اللذان يقطنان في العاصمة الرياض.

وأشارت مصادر إلى أن كرة القدم أصبحت نشاطًا تجاريًا يسعى القائمون عليه لتعظيم قيمة العلامة التجارية وتوسيع الشريحة المستهدفة لكل نادٍ، والترويج المستمر للخدمات المقدمة، التي تساهم في رفع مداخيل الأندية عبر الإعلان في الوسائل المختلفة كمنصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين، ومؤخرًا إعلانات الطرق.