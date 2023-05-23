الدوري السعودي، رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب 3-2

الدوري السعودي، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق ريمونتادا مثيرة، والفوز على جاره الشباب (3-2)، مساء الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة 28 لدوري روشن للمحترفين.

النصر يهزم الشباب

تقدم الشباب أولا بهدفين متتاليين للأرجنتيني كريستيان جوانكا بالدقيقتين 25 و40، قبل أن يقلب النصر الطاولة بثلاثية عن طريق تاليسكا وعبدالرحمن غريب وكريستيانو رونالدو بالدقائق 44 و51 و59.

بذلك حافظ النصر على آماله في التتويج بلقب الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، قبل جولتين من نهاية المسابقة، في حين توقف رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث.

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حملة “كلنا النصر ”

وعلى صعيد أخر،كشفت صحيفة «الشرق الأوسط»، سبب ارتفاع الحملات التجارية الدعائية للأندية السعودية في الطرقات والشوارع في العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن حملة إعلانات «كلنا النصر» المنتشرة في الميادين والطرقات طبيعية، لافتة إلى أنها حملة مدفوعة من قبل مستثمر الملعب والمالك لحقوق مباريات نادي النصر.

وأكدت الصحيفة أن بيع التذاكر في مباريات النصر الأخيرة شهد انخفاضًا، مشيرة إلى أن الحملة الأخيرة ساهمت بارتفاع كبير في بيع التذاكر



وشددت الصحيفة على أن نادي الهلال هو أكثر الأندية تفاعلًا وإنفاقًا في مثل هذه الحملات، قائلة: "يبدو عميلًا رئيسيًا في الترويج لمنافساته الدولية والآسيوية، وكذلك السعودية، أو ما يتعلق بمنتجات النادي وحملات تعزيز وإبراز الهوية التجارية، والحال ذاته لأندية أخرى مثل الاتفاق والفيصلي اللذين سبق لهما أن عملا على حملات إعلانية مدفوعة بهدف تحفيز جماهيرهما للحضور والمساندة والمؤازرة في الملاعب".

وأظهرت الحملة الإعلانية «كلنا النصر» جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب كثيرون أسباب هذه الحملة، متسائلين: لماذا فريق النصر دون فريق الشباب؟! وهما الفريقان اللذان يقطنان في العاصمة الرياض.

وأشارت مصادر إلى أن كرة القدم أصبحت نشاطًا تجاريًا يسعى القائمون عليه لتعظيم قيمة العلامة التجارية وتوسيع الشريحة المستهدفة لكل نادٍ، والترويج المستمر للخدمات المقدمة، التي تساهم في رفع مداخيل الأندية عبر الإعلان في الوسائل المختلفة كمنصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين، ومؤخرًا إعلانات الطرق.