الثلاثاء 23 مايو 2023
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عصام كامل
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اقتصاد

بكام سعر اليوان الصيني, الجنيه يحافظ علي قيمته أمام اليوان اليوم في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني،
سعر اليوان الصيني، فيتو

بكام سعر اليوان الصيني . شهد سعر اليوان الصيني استقرارا في بداية  تعاملات اليوم الإثنين في البنك المركزي في عمليات البيع والشراء.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع. 

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، في بداية التعاملات اليوم الاثنين  22 مايو 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

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وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.37جنيه للشراء، 38.50 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.26 جنيه للشراء، و34.38 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.35 جنيه للشراء، و100.70جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 


سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 22.34 جنيه للشراء، و22.42  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.50 جنيه للشراء، و20.59جنيه للبيع.


سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.74 جنيه للشراء، و82.17 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.09  جنيه للشراء، و80.61 جنيه للبيع. 

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.51 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.61 جنيه للبيع. 

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع. 

 

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