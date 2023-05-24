الدوري المصري، الأهلى يحقق الكلين شيت الـ 14 بالموسم الحالي بعد الفوز على إنبى

الدوري المصري، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق إنبى بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

الكلين شيت الـ14 للأهلى بالدوري الموسم الحالي

وبعد الفوز على فريق إنبى هى المباراة الـ14 التى ينجح فيها الأهلى فى الحفاظ على نظافة شباكه خلال الـ22 مباراة التى خاضها الفريق الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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14 مباراة كلين شيت للأهلي بالدوري

1- الاهلى 1-0 الإسماعيلي الجولة الأولى بالدورى

2- الاهلى 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدورى

3- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

4- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري

5- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

6- الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

7- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري

8- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشرة بالدوري

9- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشر بالدوري

10- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشر بالدوري

11- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري

12- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري

13- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري

14- الأهلى 2-0 إنبى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

وأحرز هدفي الأهلي كل من محمد شريف بالدقيقة 29، وأحمد عبد القادر بالدقيقة 39.

وفي الدقيقة 17، تألق علي لطفي حارس مرمى الأهلي وتصدى لفرصة خطيرة من أحمد أمين أوفا الذي راوغ رامي ربيعة لينفرد بحارس الأهلي إلا أنه سددها أرضية أبعدها لطفي.

وفي الدقيقة 21، أهدر حمدي فتحي فرصة ذهبية بعد تبادل رائع للكرة مع علي معلول ومحمد شريف، ليدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 29، أحرز محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول بعدما استلم كرة عرضية ليسددها بشكل رائع في شباك الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 35، عزز أحمد عبد القادر تقدم الأهلي بالهدف الثاني بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أطلقها أحمد عبد القادر، فشل حارس إنبي في التعامل معها لتسكن الشباك.

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم، متولي

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي

الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف

تشكيل إنبي أمام الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمد حامد، أحمد كالوشا، علي فوزي، مودي ناصر.

خط الوسط: مروان داوود، أحمد صبيحة، أحمد العجوز، محمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كبو، أحمد أوفا.

41 مباراة جمعت الأهلي وإنبي بالدوري

والتقى الأهلي وإنبي في 41 مباراة ببطولة الدوري الممتاز حيث فاز الفريق الأحمر في 30 مباراة، وتعادل الفريقان في 7 مباريات، بينما فاز الفريق البترولى بـ4 مباريات.

وسجل لاعبو الأهلى 78 هدفًا في شباك إنبى بينما سجل لاعبو إنبى 35 هدفًا في شباك الأهلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

والتقى الأهلي مع إنبي في 7 مباريات أخرى خارج بطولة الدوري بواقع 4 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات وفاز الفريق البترولي في مباراة واحدة فقط.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهة الأهلي وإنبي إلى موسم 2012-2013 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بنتيجة 1/5 سجل خماسية الأهلي كل من محمد بركات هدفين وأحمد شكري والسيد حمدي ووليد سليمان لكل لاعب هدف بينما سجل هدف إنبي الوحيد أحمد رؤوف لاعب إنبي والأهلي السابق.

وأول مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز لعام 2003 وفاز بها الأهلي بنتيجة 2-1.