الأربعاء 24 مايو 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم: تطورات الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي.. وعمرو مصطفى ينهي أزمته مع أسرة أم كلثوم

عمرو مصطفى، فيتو
عمرو مصطفى، فيتو

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو الجاري العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان ابرزها:

 

تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

تصدر اسم الفنان أشرف مصيلحي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان زوجته تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

 

وشهدت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي خلال الساعات الأخيرة تحسنا ملحوظا، حيث نقل إلى غرفة عادية بعدما اطمئن الأطباء على حالته. 

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العدل جروب تنفي تعاقدها مع منى زكي على فيلم سينمائي جديد

على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداولت أخبار كثيرة  حول تعاقد شركة العدل جروب مع الفنانة منى زكي لتقديم بطولة  سينمائية جديدة عقب آخر تجاربها بالسينما من خلال فيلم أصحاب ولا أعز العام الماضي..

 

وأكد د. مدحت العدل لـ “فيتو” أنه لا صحة لذلك وأن الشركة تؤكد أن التعاقد مع منى زكي على فيلم جديد حتى الآن لم يحدث بعد ولكنه يتمنى ذلك لأنها فنانة صاحبة حضور طاغي وأدوار فنية لا تُنسي وتعاونت مع الشركة فى أعمال كثيرة أبرزها فيلم تيمور وشفيقة..  وفور تعاقدنا معا سنكون أول من يكشف كافة التفاصيل، فهي فنانة ذات طبيعة خاصة.

 

انتهاء تصوير فيلم "وش في وش" وطرحه قريبا بالسينمات

كشف الفنان محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن انتهاء تصوير فيلم وش في وش. 

 

 ونشر محمد ممدوح صورة لفريق العمل وعلق عليها قائلا: "فركش #وش_في_وش.. مبسوط اني اشتغلت معاكم كلكم ربنا يوفقنا جميعا وعلى خير إن شاء الله.. قريبا في دور العرض".

 

أميرة العايدي لـ فيتو: أرملة وائل نور تستعطف الرأي العام وحقي هاخده بالقانون

تصدر اسم الفنانة أميرة العايدي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلت بها أرملة الفنان وائل نور، حيث زعمت أن الفنانة تحاول طردها من شقتها، وذلك بعد أن تقدمت “العايدي” بطعن على عقد الشقة التي تسكن فيها.

 

وتواصلت "فيتو" مع الفنانة أميرة العايدي التي أكدت أن هناك قانونا يحمي الحقوق ويقوم بردّها، متابعة: "اللي عنده حق ياخده بالقانون مش يطلع يعمل فيديوهات ويقول كلام عبر السوشيال ميديا".

 

“مش عايز مشاكل”.. الفنان عمرو مصطفى ينهي أزمته مع أسرة أم كلثوم

أعلن الفنان عمرو مصطفى إنهاء الخلاف مع أسرة أم كلثوم، وذلك لوأد الفتنة قبل بدايتها بعد علمه بوجود بلاغ إلى النائب العام ضده.

 

وقال الفنان: “مش عايزين مشاكل وبعد الموت ليا أحفاد وانا النهارده قولت اخلص الموضوع ودخلت البيت من بابه ”

 

من جانبه قال محامى أسرة أم كلثوم بأنه تم التواصل مع الفنان عمرو مصطفى وأسرة أم كلثوم وتم حل المشكلة وديا وإنهاء سوء الفهم ونبذ الخلاف والاتفاق فيما بينهم على الحصول علي  تنازل من أسرة أم كلثوم فى حال استخدام المحتوى لمدة 50 سنة.

 

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