“مش عايز مشاكل”.. الفنان عمرو مصطفى ينهي أزمته مع أسرة أم كلثوم ( فيديو)

أعلن الفنان عمرو مصطفى إنهاء الخلاف مع أسرة أم كلثوم، وذلك لوأد الفتنة قبل بدايتها بعد علمه بوجود بلاغ إلى النائب العام ضده.

وقال الفنان: “مش عايزين مشاكل وبعد الموت ليا أحفاد وانا النهارده قولت اخلص الموضوع ودخلت البيت من بابه ”

من جانبه قال محامى أسرة أم كلثوم بأنه تم التواصل مع الفنان عمرو مصطفى وأسرة أم كلثوم وتم حل المشكلة وديا وإنهاء سوء الفهم ونبذ الخلاف والاتفاق فيما بينهم على الحصول علي تنازل من أسرة أم كلثوم فى حال استخدام المحتوى لمدة 50 سنة.

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وأضاف المحامي بأن البلاغ المقدم إلى النائب العام سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة " لإيقافه" وتسوية الموضوع.

رد أسرة أم كلثوم

وأكد نبيل المرسي أحد أقارب أم كلثوم انتهاء الأزمة مع الملحن عمرو مصطفى بسبب أغنية كوكب الشرق بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال المرسي في تصريح خاص لـ"فيتو": “الازمة مع عمرو مصطفي انتهت على خير”.

كانت أسرة أم كلثوم تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد الفنان والملحن عمرو مصطفى، بعد أن أعلن، إعادته تقديم ألحان أغاني كوكب الشرق، عن طريق الذكاء الاصطناعي، دون أن يرجع للأسرة.

جاء في البلاغ، الذي حمل رقم 29444 لسنة 2023: أن المشكو في حقه لم يحصل على إذن كتابي من ورثة كوكب الشرق أم كلثوم لطرح هذا المصنف الغنائي، ولم يقف الأمر به عند هذا الحد بل قام بعرضه للتداول مع علمه بتقليده، وهو الأمر الذي يضعه تحت المساءلة القانونية والجنائية

وأضاف البيان أن الفقه قد استقر على أن نص المشرع على تجريم الاعتداء على الحق الأدبي والمادي لأصحاب حقوق الأداء العلني، وهو من الشمول والعموم بحيث يسمح بأن يندرج تحته كافة أشكال الاعتداء المستحدثة على هذه الحقوق والتي يمكن أن يكشف عنها الواقع العملي في ظل التطورات السريعة التي تطرأ على مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومنها أصحاب حقوق الأداء العلني.

وقالت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم: سنتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الفنان عمرو مصطفى، بسبب عدم حصوله على إذن من ورثة أم كلثوم في استغلال صوت كوكب الشرق في أغاني تقنية الذكاء الاصطناعي.

تراث أم كلثوم

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لا بد من الحصول على إذن أسرة أم كلثوم لنتعرف إذا كان نوع الأغاني التي يرغب فيها عمرو مصطفى يلائم تراثنا أو صوت كوكب الشرق من عدمه.

شرط أسرة أم كلثوم لمنح عمرو مصطفى الضوء الأخضر

وأضافت: "إحنا كورثة عايزين نعرف شكل الأغنية ما إذا كان يناسب تراثنا أو قيمة وقامة أم كلثوم ولا لأ فلابد أن يحصل عمرو مصطفى علي موافقة كتابية من الورثة قبل عمل أغاني جديدة لها بتقنية الذكاء الاصطناعي".

تواصل ورثة أم كلثوم مع عمرو مصطفى

وأكد حفيدة شقيقة أم كلثوم: ليس لدينا مانع التواصل مع عمرو مصطفى لحل المشكلة وتحقيق قيمة مضافة لأم كلثوم.

في وقت سابق، ردت أسرة أم كلثوم على الجدل المثار حول أغنية كوكب الشرق التي طرحها الملحن عمرو مصطفى مؤخرا.

أول تعليق من أسرة أم كلثوم على عمرو مصطفى



وانفردت فيتو بالحصول على أول تعليق من أسرة أم كلثوم بشأن أغنية كوكب الشرق بطريقة الذكاء الاصطناعي والتي تصدرت مؤشر البحث جوجل وترند مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نبيل المرسي والد سناء حفيدة أم كلثوم في تصريح خاص لفيتو: إن أسرة أم كلثوم ستبدأ غدا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمرو مصطفى بواسطة محامي العائلة، وذلك بعد طرحه أغنية كوكب الشرق مستخدما الذكاء الاصطناعي.

وتصدر المطرب والملحن عمرو مصطفي مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب طرحه لأغنية جديدة من ألحانه، وبصوت أم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وحذر المنتج محسن جابر، مالك شركة "عالم الفن للإنتاج الغنائي" المالكة لأغاني أم كلثوم، عمرو مصطفى، بعد طرحه أغنية جديدة من ألحانه، وبصوت أم كلثوم عن طريق الذكاء الاصطناعي، وذلك دون امتلاكه حقوق الملكية الفكرية.

وهدد بالأمس المطرب والملحن عمرو مصطفى، بالاعتزال علي خلفية أزمته مع المنتج محسن جابر بسبب تقديمه أغنية أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.