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ثقافة وفنون

تطورات الحالة الصحية للفنان اشرف مصيلحي بعد نقله للمستشفى

أشرف مصيلحي، فيتو
أشرف مصيلحي، فيتو

تصدر اسم الفنان أشرف مصيلحي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان زوجته تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى. 

 

الحالة الصحية لـ اشرف مصيلحي 

وشهدت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي خلال الساعات الأخيرة تحسنا ملحوظا، حيث نقل إلى غرفة عادية بعدما اطمئن الأطباء على حالته. 

 

أشرف مصيلحي

ويعاني أشرف مصيلحي من التهاب في الدم نتيجة الأدوية التي كان يتناولها من قبل بسبب وعكة صحية قديمة تعرض لها في وقت سابق.

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زوجة أشرف مصيلحي 

وكانت منال الصيفي زوجة الفنان أشرف مصيلحي طلبت من جمهوره ومتابعيه في مصر ومختلف الدول العربية الدعاء له لكي يمر من وعكته الصحية التي يمر بها واحتجازه بالرعاية المركزة.

 

و كتبت زوجة أشرف مصيلحي عبر حسابها الشخصي بـ فيس بوك: اشرف مصيلحي أجمل وأحن وأجدع راجل قابلته في حياتي جوزي وأبو ولادي اللي حقيقي أثبت أنه أجمل وأروع أب في الدنيا ,, ربنا يشفيك ويعافيك ويخليك ليا ولولادك ضهر وسند يا عشره العمر يا جدع عمري ما فكرت اتكلم عنك ولا اشكرك  مش عارفة ليه يمكن لاني مكنتش حاسه إنك محتاج اني أشكرك في يوم من الأيام بس حقيقي دلوقتي حابه الناس كلها تعرف إنك حقيقي راجل بمعني الكلمه وأب رائع وزوج رائع وسند وضهر لكل اللي عرفوك ربنا يبعد عنك الشر ويشفيك ويحميك يارب ويخليك لينا يارب..  يارب أنت الشافي المعافي ربنا يشفيك يارب

زوجة أشرف مصيلحي تطلب الدعاء له عقب احتجازة بالرعاية المركزة

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زوجة أشرف مصيلحي اشرف مصيلحي الفنان أشرف مصيلحي الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي

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