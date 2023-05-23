الثلاثاء 23 مايو 2023
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منوعات

تصرف مثير، أردوغان يرفض كوب ماء من حارسه الشخصي ويأخذه من ابنه (فيديو)

أردوغان يأخذ من ابنه
أردوغان يأخذ من ابنه كوب ماء رفضه من حارسه، فيتو

أردوغان، أثار مقطع فيديو تساولات حول تصرف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الحارس الشخصي لأردوغان

ويظهر في المقطع الحارس الشخصي لأردوغان وهو يحاول مرارا إعطاءه كوبا من الماء، فيما نشاهد الرئيس التركي غير مبال به بمعنى عدم قبوله لتناول الماء من يده.

ابن أردوغان

ونرى ايضا في المقطع الحارس الشخصي وهو يستعين بابن أردوغان ويعطيع كوب الماء ليسلمه لوالده بيده.

وبالفعل عندما لمح الرئيس التركي كوب الماء نظر الى أعلى ليرى حامله عندها تناوله بعدما اطمأن بان ابنه هو من يقدمه له.

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وبعدما أثار المقطع جدلا كبيرا ذكر موقع صحيفة "إسطنبول" إن الأمر يتعلق بـ"إجراء أمني".

 الانتخابات الرئاسية التركية

يأتي ذلك في وقت يخوض أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، وللفوز في الانتخابات، يحتاج المرشح إلى أغلبية بسيطة من الأصوات.

وحصل الرئيس التركي أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كليتشدار أوغلو على 44.88%، فيما أيد أوغان 5.28% من الناخبين، وفي الوقت نفسه، تم إعلان بطلان أكثر من مليون و20 ألف صوت.

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رجب طيب أردوغان الحارس الشخصي لأردوغان كوبا من الماء ابن أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية

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