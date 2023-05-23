جريشة يعلق على هدف الزمالك الملغى أمام الداخلية ومدى صحة ضربتي الجزاء

الزمالك، أشاد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، بالحكم الدولي محمود البنا ومساعده سامي هلهل، في إدارة لقاء الزمالك ضد الداخلية بالدوري المصري.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "البنا قدم مستوى جيد للغاية خلال لقاء الزمالك والداخلية، وكانت قراراته سليمة، كما أن المساعد سامي هلهل اتخذ قرارًا موفقًا بإلغاء هدف الزمالك".

وأضاف: "ركلتي الجزاء للزمالك والداخلية كانت قرارات صحيحة، كما أن البطاقة الصفراء للحارس محمد صبحي قرار سليم، ولم يكن يستحق بطاقة حمراء".

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وأكمل: "طاقم المباراة قدم مستوى جيد وجميع اللاعبين كانوا ملتزمين في المباراة وهو ما انعكس على الأداء التحكيمي".

الزمالك يتعادل مع الداخلية

انتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على إستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحداث المباراة

بدأ نادي الداخلية ضاغط منذ البداية، حتى عاد الزمالك من جديد وامتلك الكرة وبدا محاصرًا الداخلية وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر وسدد زيزو كرة لكن اصطدمت في دفاع الداخلية، وعاد من جديد الاستحواذ لرجال علاء عبدالعال وكادوا أن يحرزوا هدفًا في مرمى الزمالك لولا القائم.

وتصدى محمد صبحي لتسديدة خطيرة من وليد مصطفى مانع أول الأهداف للداخلية واستطاع سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمى الداخلية في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من شيكابالا وسيطر الداخلية سيطرة تامة بعد الهدف لكن دفاع الزمالك يتصدى لكل كرة، وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة بالتناوب بين الفريقين ولكن ما زال التقدم زمالكاوي.

وألغى الفار هدفًا لنادي الزمالك في الدقيقة 75 عن طريق سيف الجزيري وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 76 وتعادل نادي الداخلية من ركلة جزاء عن طريق سمير فكري في الدقيقة 84 وحصل نيمار لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.

ترتيب الزمالك والداخلية في الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.

قائمة الزمالك أمام الداخلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي خاض بها الأبيض مباراة الداخلية اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.