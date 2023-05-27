شعبة الذهب: أسعار المعدن الأصفر تعاود الصعود لهذه الأسباب

نبيع أم نشتري ولا نتوقف عن الاستثمار في الذهب؟، أسئلة تراود أذهان المصريين خلال الفترة الراهنة ، مع القلق المتزايد من انخفاضات أسعار المعدن الأصفر، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2360 جنيهًا خلال بداية تعاملات الخميس، مسجلًا انخفاضًا بنحو 20 جنيهًا عن سعره السابق، وواصل سعر الذهب عيار 21 انخفاضه حتى الساعة الثالثة عصرًا، مسجلًا سعرا قدره 2350 جنيهًا، فما هي تطورات وتوقعات شعبة الذهب بشأن حركة السوق؟

سوق الذهب يخالف قواعد أسواق السلع الأخرى

يقول سامح عبدالحكيم، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة: إنه لرصد آخر تطورات حركة البيع والشراء بسوق الذهب المصري، يجب أن نضع نصب أعيننا عدة أمور، منها أنه دائمًا ارتفاع أسعار أي سلعة يأتي بعده ركود نسبي في السوق، لكن ذلك لا ينطبق أبدًا على سوق الذهب، إذ عندما ترتفع أسعار الذهب، يزيد الطلب على الشراء وحتى البيع، وعندما تنخفض الأسعار يحدث انكماش في الطلب على الشراء وحتى البيع.

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تطورات سوق الذهب خلال الأسبوع الماضي

وأوضح عضو شعبة الذهب في تصريحات لـ «فيتو» أنه وفي الفترة الماضية عندما انخفض سعر الجرام 21 عند 2180 جنيهًا بعد أن وصل سعره إلى 2850 جنيهًا، وانخفض بنحو 750 جنيهًا حدث انكماش في الطلب على شراء الذهب، وبدأ الانكماش ينحصر عند ما ارتفعت أسعار الذهب لمستويات 2420 جنيهًا للذهب عيار 21، وبدأ يحدث إقبال على الشراء أملًا في مواصلة صعود الذهب عيار 21 إلى سعر 2900 جنيه، والناس التي كانت تبيع خوفًا من انخفاض أسعاره بدأت في مرحلة الانتظار أملًا في ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتحقيق مكاسب جديدة.

توقعات بارتفاع جديد في أسعار الذهب

وأشار عضو شعبة الذهب إلى أنه يتوقع ارتفاعات جديد في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وأن يعاود المعدن الأصفر رحلة الصعود، مدعومة بزيادة الطلب على شراء الذهب، عقب فترة انخفاضات الأسعار، إذ أن الذهب متوقع له مواصلة الصعود حتى نهاية عام 2023.

وكانت أسعار الذهب حققت تراجعا ملحوظا فى الذهب خلال الأسبوع المنقضى فى الأسواق بقيمة 100 جنيه تقريبا.

أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات السبت:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2731 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2390 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2048 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1593 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18800 جنيه.