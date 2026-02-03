5 فبراير، محاكمة عاطل متهم بهتك عرض طفلة في الزيتون

18 حجم الخط

حددت محكمة جنايات القاهرة 5 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بهتك عرض طفلة داخل شقته بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مشيرا إلى أن ما حدث كان بسبب تعاطيه مخدر الحشيش.

وأضاف المتهم أنه نظرا لعيشه وحيدا دون زوجة، حركته غرائزه ودفعه الشيطان إلى استدراج المجني عليها وفعل فعلته مبديا ندمه الشديد.

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغًا من ربة منزل تفيد فيه بتعرض نجلتها البالغة من العمر 6 سنوات لهتك عرض على يد جارها 50 سنة داخل شقته بالطابق الأرضي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم جار المجني عليها ويقيم في الطابق الأرضي في ذات العقار واستدرج الطفلة إلى شقته بحجة اللعب مع القطط.

وأضافت التحريات ما أن دخلت الطفلة شقة المتهم حتى هتك عرضها وتعدى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وحُرِّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة هتك العرض في القانون

_ من واقعَ أنثى بغير رضاها يُعاقَبُ بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقَبُ الفاعلُ بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

_أما هتك العرض الذي يقع على من هم دون الثامنة عشرة عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سنُّ كلٍّ منهما ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً بغير قوة أو تهديد يُعاقَبُ بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات"

