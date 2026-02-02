السجن 5 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طفل في البساتين

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة هتك عرض طفل بمنطقة البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل تواجد الطفل بمفرده أسفل المنزل واستدرجه وهتك عرضه.

وكان قسم شرطة البساتين تلقي بلاغا من أسرة طفل تتهم عامل بهتك عرض طفلهم وبعمل التحريات اللازمة وجمع تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة هتك العرض في القانون

_ من واقعَ أنثى بغير رضاها يُعاقَبُ بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقَبُ الفاعلُ بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

_أما هتك العرض الذي يقع على من هم دون الثامنة عشرة عامًا فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سنُّ كلٍّ منهما ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً بغير قوة أو تهديد يُعاقَبُ بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

