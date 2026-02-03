الثلاثاء 03 فبراير 2026
اقتصاد

أسعار الزجاج ومستلزماته في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

الزجاج
الزجاج
أسعار الزجاج ومستلزماته، شهدت أسعار الزجاج ومستلزمات التركيبات استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء الموافق 3  فبراير 2026، بالتزامن مع هدوء حركة البيع والشراء، واستقرار سوق مواد البناء والتشطيبات خلال الفترة الحالية.

وتستعرض «فيتو» أسعار الزجاج ومستلزماته، وفقًا لآخر التحديثات والمتابعة في الأسواق المحلية.

اسعار الزجاج 
اسعار الزجاج 

أسعار الزجاج ومستلزماته حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

- زجاج شفاف عادي 6 مم: سجل سعر المتر المربع يتراوح بين 300 - 450 جنيها.
- زجاج السيكوريت (المقوى) يتراوح بين 700 - 1000 جنيه.

- الزجاج المرايا: 450 - 850 جنيها.

- الزجاج العاكس (الملون)(6-10 مم): يتراوح بين 600 - 800 جنيه (6-10 مم).

-زجاج دبل (مزدوج): يتراوح بين 800 - 1200 جنيه للمتر المربع حسب السماكة.

الزجاج ومستلزماته وأهميتهما في السوق

يُعد الزجاج من الخامات الأساسية في أعمال التشطيبات الحديثة، حيث يدخل في تنفيذ الواجهات، والأبواب، والشبابيك، والحمامات، والفواصل الداخلية، فضلًا عن استخدامه في الديكور والمباني التجارية، ما يجعل أسعاره مؤثرة بشكل مباشر على تكلفة التشطيب.

اسعار الزجاج 
أسعار الزجاج 

أنواع الزجاج المتداولة في السوق

ينقسم الزجاج المتداول في السوق المحلية إلى عدة أنواع رئيسية، أبرزها:
الزجاج العادي:
يُستخدم في الشبابيك والنوافذ، ويتميز بتكلفته المناسبة وسهولة تركيبه.
زجاج السيكوريت:
زجاج معالج حراريًا يتميز بالقوة ومقاومة الكسر، ويُستخدم في الأبواب، والواجهات، وحمامات الشاور.
الزجاج الدبل:
يتكون من طبقتين زجاج مع فراغ عازل بينهما، ويُستخدم للعزل الحراري والصوتي في المباني الحديثة.

اسعار الزجاج 
أسعار الزجاج 


العوامل المؤثرة على أسعار الزجاج

تتأثر أسعار الزجاج بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

- أسعار المواد الخام والطاقة
- تكلفة التصنيع والمعالجة الحرارية
 -أسعار النقل والشحن
- سعر صرف العملات الأجنبية
- حجم الطلب في قطاعي البناء والتشطيبات

دور صناعة الزجاج في الاقتصاد

جدير بالذكر تلعب صناعة الزجاج دورًا مهمًا في دعم قطاع البناء والتشييد، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنشيط الصناعات المرتبطة بها، فضلًا عن دورها في دعم حركة التطوير العمراني وقطاع العقارات.

أسعار الزجاج ومستلزمات الأسواق المحلية اسعار الزجاج الملون اسعار الزجاج اليوم سعر الزجاج في السوق المحلي

