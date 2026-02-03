التنمية الثقافية يستعد لمهرجان الفنون العربية 2026 والاحتفاء بالذكرى الـ70 للعلاقات المصرية الصينية

18 حجم الخط

استقبل قطاع صندوق التنمية الثقافية، أمس الإثنين، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة السيد يناغ بو، نائب المدير العام لمكتب التبادل والتعاون الدولي، وبحضور المستشار الثقافي والسياحي الصيني السيد زانج يي، لبحث الترتيبات التحضيرية للدورة السادسة من مهرجان الفنون العربية، وتحديد مجالات المشاركة الفنية والثقافية المصرية في فعاليات المهرجان.

استعدادات مهرجان الفنون العربية 2026

وخلال اللقاء، تم التأكيد على الدور المحوري لصندوق التنمية الثقافية كشريك ثقافي أساسي في المهرجان، من خلال الإسهام بفرق فنية وموسيقية، وعروض تراثية، وأنشطة مرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي، إلى جانب تنظيم ورش عمل وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة، سواء في القاهرة أو في الصين، بما يعكس عمق التعاون الفني والثقافي ويعزز تبادل الخبرات والإبداع العربي على المستوى الدولي.

ويُقام المهرجان بتنظيم مشترك بين وزارة الثقافة والسياحة الصينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقد عُقدت خمس دورات سابقة بنجاح، بهدف تعريف الجمهور الصيني بالمنجزات الثقافية والفنية للدول العربية وتعزيز أواصر التعاون الثقافي والفني بين الصين والعالم العربي.

الاحتفاء بالذكرى 70 على العلاقات المصرية الصينية

كما تطرّق اللقاء إلى التحضيرات للاحتفاء بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، حيث من المتوقع أن تشمل الاحتفالات أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية مميزة ضمن المهرجان، تعكس عمق الصداقة التاريخية والتعاون المستمر بين البلدين.

وفي هذا السياق، أشار المعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إلى أن هذا التعاون يمثل امتدادًا للعلاقات الثقافية المستمرة بين مصر والصين، ويبرز الدور لوزارة الثقافة في الفعاليات الدولية، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم عروض فنية وثقافية متكاملة تمثل تنوع وغنى الفنون العربية، وتعكس تاريخ حضاراتنا العريقة، بما يعزز حضورنا على المستوى العالمي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا شاملًا بين الجهات المصرية والصينية لاختيار المشاركات الفنية، وضمان تقديم تجربة ثقافية وفنية متكاملة تعكس عمق الإبداع العربي وتاريخ الثقافة العربية الغني، بما يتوافق مع الاحتفال بالذكرى المميزة للعلاقات الثنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.