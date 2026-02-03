محافظ قنا يناقش جهود تحسين مستوى الإنارة والنظافة بالقرى والمراكز

18 حجم الخط

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تعمل جاهدة على تحسين مستوى منظومتي الإنارة والنظافة بكافة القرى والمراكز، بما يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه الأعمال تمثل أولوية قصوى في خطة العمل اليومية، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وسلامة المواطنين على الطرق، موجهًا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتعزيز المظهر الحضاري اللائق وفق رؤية الدولة للتنمية المحلية المستدامة.

إنارة مداخل القرى والمقابر بنجع الجربة والشقيفي

ومن جانبه، تابع سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، مع رؤساء الوحدات القروية، سلسلة من الأعمال الميدانية المكثفة، حيث شملت الجهود نظافة وتمهيد طريق "مصر - أسوان" الزراعي، بنطاق قرية الخوالد التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوشوشة، برئاسة محمد حمدي، ونظافة الطريق ذاته بنطاق الوحدة المحلية لقرية بخانس، لضمان سيولة الحركة المرورية وتحسين جودة الطرق الحيوية.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، أنه في قطاع الإنارة، تم تركيب كشافات جديدة بقرية سمهود في "شارعي البريد والشيخ شحاتة"، برئاسة ربيع منصور، كما شملت الأعمال إنارة المداخل ومنطقة المقابر بنجع الجربة، التابعة للوحدة المحلية لقصير بخانس، برئاسة البدري محمد.

وأشار تمساح، إلى أن الوحدة المحلية لقرية بخانس، برئاسة محمد ضمراني بتركيب عدادات إنارة وكشافات بقرية الشقيفي، مؤكدًا على استمرار هذه الحملات لرفع كفاءة المرافق العامة ومداخل القرى، لضمان أمن وسلامة الأهالي وتوفير بيئة نظيفة وفقًا لتوجيهات محافظ قنا.

