محافظ قنا يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لتفقد مشروعات إدارة المخلفات الصلبة

محافظ قنا يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم الاثنين، أنجلينا ايكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والوفد المرافق لهم، في زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جولة تفقدية لمصنع المخلفات في قوص

استهلت الجولة بزيارة مدينة قوص، حيث تفقد الوفد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، للاطلاع على آليات العمل بالمنظومة، التي تهدف إلى تحسين البيئة الصحية للمواطنين، وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في جمع وتدوير المخلفات، والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وشملت الجولة، تفقد مشروع المدفن الصحي ومصنع تدوير المخلفات، والذي يمتد على مساحة 71,838 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طن/ساعة، وتعتمد دورة العمل في المشروع على عدة مراحل تقنية متطورة، منها الفرز الأولي، والمعالجة الميكانيكية، والمعالجة البيولوجية، والتخلص الآمن، والذي يعد جزءًا أصيلًا من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، ويمثل نموذجًا للمرافق الهندسية المتطورة التي تضمن التخلص النهائي الآمن من المخلفات.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في مستوى الخدمات والبنية التحتية، بفضل التعاون المثمر مع شركاء التنمية الدوليين، مشيدًا بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم المشروعات البيئية والصناعية.

ومن جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا ايكهورست، عن تقديرها للجهود المبذولة في صعيد مصر، مؤكدة استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرات التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

فيما أشار الدكتور هشام الهلباوي، إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يعمل وفق رؤية متكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمحافظات، بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية واستدامة عجلة النمو الاقتصادي في الصعيد.

