التنمية المحلية: 34 ألفا و341 طلبا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي وضع اليد

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا من لجنة التقنين بالوزارة حول جهود المحافظات في تلقى طلبات تقنين أراضى وضع اليد من المواطنين منذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة في 21 يناير 2026 وحتى اليوم، وذلك فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية للمنصة الوطنية لتقنين أوضاع اليد على الأراضى أملاك الدولة الخاصة طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.

طلبات تقنين وضع اليد بلغت حوالى ٣٤٣٤١

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من لجنة التقنين بالوزارة برئاسة د. سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية أن طلبات تقنين وضع اليد بلغت حوالى ٣٤٣٤١ حتى 2/2/2026 بينهم عدد ١٥٣٩١ مواطنا قاموا بسداد رسم الفحص وجارى إستكمال دورة التقنين لهم، كما قامت لجنة التقنين بالوزارة بالتنسيق والمتابعة مع اللجان المشكلة بالمحافظات لسرعة الإنتهاء من فحص الطلبات المقدمة لسرعة إستكمال إجراءات التقنين لهم.

إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد على الأراضى أملاك الدولة

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا على مدار اليوم بين وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية لحل أي شكاوى للمواطنين وسرعة حلها بشكل فوري وتذليل أي عقبات أثناء الإجراءات، مشيرة إلى حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد على الأراضى أملاك الدولة الخاصة وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، المراكز التكنولوجية بالمحافظات وسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بتقديم كل الدعم والمساعدة للمواطنين الراغبين في تقديم الطلبات على رابط المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة.

وتهيب وزارة التنمية المحلية بالمواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة الخاصة بسرعة التقدم لتجنب المسائلة القانونية وإسترداد الأرض المتعدى عليها حيث أن أخر موعد لتقديم الطلبات٢٠٢٦/٧/١٨ وذلك عبر الرابط التالى https://nplr.estrdad.gov.eg/.

