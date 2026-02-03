5 مكاسب كبيرة لنادي الهلال السعودي من صفقة كريم بنزيما

18 حجم الخط

أنهى نادي الهلال السعودي الميركاتو الشتوي بصفقة مدوية وأطلق عليها صفقة القرن، بعدما تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم وهداف فريق اتحاد جدة.

هذه الصفقة ليست مجرد تعاقد فقط، بل تشملها جوانب أخرى تمثل مكاسب كبيرة للزعيم الهلال.

صدمة معنوية كبيرة لاتحاد جدة

المكسب الأول والأكثر قسوة هو كسر كبرياء المنافس التاريخي اتحاد جدة، ونجح الهلال في خطف قائد العميد ونجمه الأول في عز أزمة ناديه.

ورغم محاولات البعض في المعسكر الاتحادي الادعاء بسعادتهم برحيل الحكومة، إلا أن الكواليس تفضح غير ذلك؛ فإدارة الاتحاد كانت قد أرسلت عرضا ماليا محسنا لبنزيما في صباح اليوم الأخير للميركاتو في محاولة يائسة للإبقاء عليه.

لكن الهلال كان الأسرع والأقوى، تاركًا جرحًا غائرًا في جسد النمر الاتحادي لن يندمل بسهولة.

قيمة تسويقية ومكاسب فلكية

الهلال لم يضم مهاجما فحسب، بل ضم إمبراطورية اقتصادية متحركة. إضافة اسم حامل الكرة الذهبية إلى قائمة الفريق التي تعج بالنجوم، ستنقل العلامة التجارية لنادي الهلال إلى بُعد آخر تمامًا.

مبيعات القمصان، العقود الرعائية العالمية، والجولات الخارجية ستشهد أرقامًا فلكية لم يعرفها أي نادٍ آسيوي من قبل.

الهجوم الأقوى في تاريخ آسيا

حسم الهلال الجدل بامتلاكه الهجوم الأقوى في تاريخ القارة الصفراء. ويملك خطا أماميا يجمع بين عبقرية كريم بنزيما في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف، مدعوما بالنجمين مالكوم وسالم الدوسري وغيرهم من الأسماء الرنانة، هذا ليس مجرد هجوم، بل كتيبة رعب قادرة على اكتساح أي دفاع يقف أمامها محليًا وقاريًا.

خبرة قيادية كبيرة

بنزيما يمتلك ما هو أبعد من المهارة؛ إنه يمتلك شخصية البطل التي صقلتها سنوات المجد في ريال مدريد.

خبرته العريضة في دوري أبطال أوروبا هي السلاح الذي يحتاجه الهلال بالضبط للتعامل مع ضغوط بطولة النخبة الآسيوية بنظامها الجديد والمعقد، ليقود الفريق نحو منصات التتويج القارية.

رسالة رعب وإحباط للمنافسين

أرسل الهلال رسالة رعب كروية شديدة اللهجة للمنافسين المباشرين، النصر والأهلي والاتحاد.

هذه الرسالة محتواها أن الزعيم قادر على جلب أي لاعب في العالم، مهما كان ثمنه، وحتى لو كان قائدا لخصمنا المباشر.

