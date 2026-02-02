الصحة: تقديم أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم مليون و134 ألفًا و101 خدمة طبية متنوعة من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة أسوان خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ولتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 185 ألفًا و542 خدمة طبية، شملت مستشفى صدر أسوان وغرب أسوان، إضافة إلى تشغيل عيادات الصدر والحميات بمستشفيات صدر أدفو، صدر كوم أمبو، وحميات أدفو، مع أعمال تطوير شاملة لهذه المنشآت.

قدمت مراكز الرعاية الأولية 948 ألفًا و559 خدمة طبية عبر 13 وحدة صحية

وتنوعت الخدمات بين الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، والرعايات المركزة.

كما ساهمت القوافل العلاجية بتقديم 74 ألفًا و992 خدمة طبية من خلال 66 قافلة متخصصة استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

فيما قدمت مراكز الرعاية الأولية 948 ألفًا و559 خدمة طبية عبر 13 وحدة صحية، تضمنت العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، التطعيمات، وخدمات تنظيم الأسرة لـ341 ألفًا و314 سيدة.

تقديم 128 ألفًا و861 خدمة طبية لفئات عمرية متنوعة

وأضاف المتحدث الرسمي أن المبادرات الرئاسية ساهمت بتقديم 128 ألفًا و861 خدمة طبية لفئات عمرية متنوعة، بينما أجرت إدارة المعامل 38 ألفًا و826 خدمة معملية في مختلف التخصصات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان استمرار الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في المجالات الطبية والتنمية البشرية، مع تكثيف الحملات التوعوية عبر فرق التواصل المجتمعي والرائدات الصحيات لنشر الإرشادات الصحية، وتعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية، والوقاية من الأمراض.

كما تم تكثيف الجولات المرورية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة.

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، وتعزيز ثقة المواطنين في الرعاية الصحية الحكومية، مع التركيز على الوصول إلى كل فئات المجتمع في أقصى المناطق النائية.

