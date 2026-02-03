الثلاثاء 03 فبراير 2026
رياضة

استعدادا للمونديال، منتخب كرة اليد يواجه ألمانيا وديا مارس المقبل

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو
كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مواجهتين وديتين أمام منتخب ألمانيا يومي 19 و22 مارس المقبل، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة العالم 2027.

وتقام المباريات الودية في ألمانيا، وتأتي ضمن الخطة التي وضعها الاتحاد المصري لتجهيز منتخب الفراعنة لبطولة العالم المقبلة (ألمانيا 2027).

وتوج منتخب مصر لكرة اليد مؤخرا بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية رجال، التي أقيمت في رواندا بمشاركة 16 منتخبا، بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة (37-24).

تاريخ مواجهات مصر وتونس في نهائي أمم أفريقيا

عزز منتخب مصر تفوقه التاريخي على منتخب تونس في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد.

 وتتفوق مصر على تونس في تاريخ مواجهات المنتخبين بنهائي كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق والتقيا في 10 مناسبات، فاز الفراعنة في 6 منها مقابل 4 انتصارات لنسور قرطاج.

وجاء تاريخ مواجهات مصر وتونس كالتالي:

الكونغو 1979: مصر (17) - (21) تونس

كوت ديفوار 1992: مصر (26) - (24) تونس

مصر 2004: مصر (31) - (28) تونس

تونس 2006: مصر (21) - (26) تونس

أنجولا 2008: مصر (27) - (25) تونس

مصر 2010: مصر (21) - (24) تونس

مصر 2016: مصر (21) - (19) تونس

الجابون 2018: مصر (24) - (26) تونس

تونس 2020: مصر (27) - (22) تونس

رواندا 2026: مصر (37) - (24) تونس

