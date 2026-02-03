بعد تداول فيديو، تحرك حكومي عاجل لمواجهة بؤر التلوث بالطالبية والمريوطية

18 حجم الخط

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتنفيذ حملات مفاجئة ومستمرة لإزالة بؤر التلوث والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، كما كلفت جهاز تنظيم إدارة المخلفات بفحص شكوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انبعاث روائح وأدخنة ناتجة عن حرق مخلفات صلبة بمنطقتي المريوطية والطالبية بمحافظة الجيزة.

تحديد مصدر التلوث

ووجهت الوزيرة بسرعة تحديد مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي آثار بيئية أو صحية قد تضر بالمواطنين، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي مصدر للتلوث، وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والمفاجئة لضمان استقرار الأوضاع.

وعلى الفور، تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة البيئة ضمت جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز شؤون البيئة، وحي الطالبية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، حيث تم تنفيذ حملة ميدانية موسعة استهدفت خمسة مواقع بنطاق حي الطالبية.



حملة ميدانية موسعة استهدفت خمسة مواقع بنطاق حي الطالبية

وبدأت اللجنة أعمالها بالموقع الأول بشارع أحمد ضيف الله المتفرع من محور الإخلاص (تحت الإنشاء)، حيث تم رصد تراكمات من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، بالإضافة إلى وجود حرائق متفرقة ناتجة عن حرق أسلاك لاستخلاص النحاس، وتمت السيطرة على الحرائق فورًا، مع التوجيه برفع المخلفات في أسرع وقت.

كما توجهت اللجنة إلى الموقع الثاني بمنطقة أرض الثقافة خلف استوديو مصر على مساحة تقدر بنحو 8 أفدنة، حيث تم البدء في رفع المخلفات البلدية وفرد نواتج الحفر، وإزالة العشش المقامة بالموقع، والتحفظ على “تروسيكل” وعربة كارو، مع غلق مداخل الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأنشطة العشوائية داخل حي الطالبية.

وخلال المرور على الموقع الثالث، تم رصد موقع لتخزين مخلفات محلات الطيور بجوار أرض الثقافة، والمتسبب في انبعاث روائح كريهة تؤثر على الكتلة السكنية المجاورة، وعلى الفور تم تحرير محضر للموقع وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذ إزالات جزئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار المخالفة.

واستكمالًا لأعمال الحملة، انتقلت اللجنة إلى الموقع الرابع، وهو نقطة تجميع مخلفات بمصرف جلال كفر الغطاطي بنطاق حي الهرم أسفل الطريق الدائري، حيث تبين أنه يتم رفع المخلفات أولًا بأول من خلال معدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

كما تم المرور على الموقع الخامس، وهو أحد المواقع التي سبق إزالتها تحت إشراف وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتبين استقرار الوضع وعدم وجود أي مظاهر تلوث.

وخلال الجولة الميدانية بشارع المريوطية، رصدت اللجنة وجود أدخنة كثيفة ناتجة عن استخدام ألعاب نارية داخل بعض قاعات الأفراح، وعلى الفور تم التوجيه باتخاذ إجراءات تشميع القاعات المخالفة والتنبيه بعدم تكرار هذه الممارسات.

كما تم المرور على محطة المناولة للمخلفات البلد

