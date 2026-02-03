ضبط 550 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم شهير بكرداسة

18 حجم الخط

تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، تحت إشراف اللواء مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط ٥٥٠ كيلو جرام من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مطعم شهير بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وكانت تحريات المباحث قد كشفت أن صاحب المطعم يخطط لاستخدام اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في إعداد الوجبات الجاهزة، بعد أن لاحظت اللجنة المرافقة للمأمورية تغيرًا في خواصها الطبيعية، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

حملات التموين

كانت الحملات تمكنت من ضبط ١٣ طن دقيق بلدي مدعم بمركز ومدينة أطفيح يتم إعادة تدويره وتعبئته فى صورة دقيق استخراج ٧٢ % سياحي بغرض التربح والاستيلاء على المال العام وتم التحفظ علي كميات الدقيق بمطحن الصف وذلك لإعادة صرفه للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل مباحث التموين بالجيزة جهودها بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة من تنظيم الحملات التموينية لتمشيط الأسواق ومواجهة ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره والتصدي لجشع بعض التجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.