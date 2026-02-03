الثلاثاء 03 فبراير 2026
حوادث

ضبط 550 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم شهير بكرداسة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، تحت إشراف اللواء مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط ٥٥٠ كيلو جرام من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مطعم شهير بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وكانت تحريات المباحث قد كشفت أن صاحب المطعم يخطط لاستخدام اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في إعداد الوجبات الجاهزة، بعد أن لاحظت اللجنة المرافقة للمأمورية تغيرًا في خواصها الطبيعية، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

حملات التموين

كانت الحملات تمكنت من ضبط ١٣ طن دقيق بلدي مدعم بمركز ومدينة أطفيح يتم إعادة تدويره وتعبئته فى صورة دقيق استخراج ٧٢ % سياحي بغرض التربح والاستيلاء على المال العام وتم التحفظ علي كميات الدقيق بمطحن الصف وذلك لإعادة صرفه للمواطنين في صورة رغيف بلدي مدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل مباحث التموين بالجيزة جهودها بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة  من تنظيم الحملات التموينية لتمشيط الأسواق ومواجهة ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره والتصدي لجشع بعض التجار.

