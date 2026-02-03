تهشم بالجمجمة وكسور متفرقة، تفاصيل مناظرة جثة ضحية سقوط أسانسير بالطالبية

18 حجم الخط

كشفت مناظرة نيابة الطالبية لجثة موظف لقي مصرعه عقب سقوطه من علو داخل بئر أسانسير عن وجود تهشم بالجمجمة والوجه فضلا عن كسور متفرقة بالجسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص داخل بئر أسانسير ووفاته بمنطقة الطالبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء دخول موظف الأسانسير تبين أن باب الاسانسير موجود ولا توجد الكابينة نتيجة حدوث خلل فني، فوضع الموظف قدمه دون أن ينتبه فسقط في البئر مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أودت بحياته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفريّ يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

