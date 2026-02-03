نيويورك تايمز: طهران أبلغت موسكو بإمكانية موافقتها على نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا

18 حجم الخط

قالت "نيويورك تايمز" إن "أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أبلغ الجانب الروسي خلال زيارته موسكو مؤخرا بإمكانية موافقة طهران على نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا".

رسالة من المرشد الإيراني إلى روسيا

وكتبت الصحيفة: "لاريجاني سلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي ترجح موافقة إيران على نقل احتياطيها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا".

وأعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف مؤخرا عن استعداد روسيا لاستقبال اليورانيوم الإيراني المخصب، لإزالة مخاوف بعض الدول.

اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الغربية

وسبق لروسيا وزودت إيران باليورانيوم المخصب واستردت المنضب منه في إطار الاتفاق السابق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والقوى الغربية.

وقبل ذلك، قام لاريجاني بزيارة إلى موسكو، حيث استقبله في الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووفقا لقول سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، فقد تمحورت المحادثات بين الجانبين أساسا حول توسيع العلاقات الثنائية ومشاكل منطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز"أفادت نقلًا عن مسؤولين إيرانين، بأن طهران تبدي استعدادا لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، في إطار تهدئة الوضع في الشرق الأوسط ومع الولايات المتحدة.

دبلوماسيون من تركيا ومصر وعمان والعراق أجروا محادثات مع إيران والولايات المتحدة

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أجرى دبلوماسيون من تركيا ومصر وعمان والعراق في الأسابيع الأخيرة، محادثات مع إيران والولايات المتحدة، ونقلوا رسائل بينهما أملا في تجنب التصعيد.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين اثنين، يتواصل وزير الخارحية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مباشرة عبر الرسائل النصية، كما زار رئيس وزراء قطر إيران مؤخرا كجزء من الجهود الدبلوماسية.

وقال المسؤولان للصحيفة إن إيران تبدي، لتهدئة الوضع، استعدادا لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، وهو ما يعتبر تنازلا كبيرا. لكنها تفضل مقترحا قدمته الولايات المتحدة العام الماضي لإنشاء كونسورتيوم (تحالف) إقليمي لإنتاج الطاقة النووية.

