خارج الحدود

قرقاش يوجه نصيحة لـ إيران لتجنب ضربة أمريكية

المستشار الدبلوماسي
المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش: إن إيران بحاجة إلى التوصل لصفقة سياسية أو استراتيجية مع الولايات المتحدة.

إيران بحاجة إلى التوصل لصفقة سياسية أو استراتيجية مع الولايات المتحدة

وقال قرقاش خلال ندوة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي: "أعتقد أن ما تحتاجه إيران هو التوصل إلى صفقة، لقد عانت إيران على المستوى الجيوسياسي واقتصادها بحاجة إلى إعادة بناء ولا بد من استئناف العلاقات مع الولايات المتحدة والتوصل إلى صفقة سياسية أو استراتيجية وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على المنطقة".

العلاقات بين واشنطن وطهران

وأضاف: ''رأينا الكثير من المواجهات والمآسي، ولا نريد أن نرى موجهة أخرى، ونأمل حصول مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى تفاهمات تحول دون تكرار هذا المشهد".

وشدد قرقاش على أنه "من المهم أن نرى أن الكثير من المسائل الأساسية التي قوّضت العلاقات بين واشنطن وطهران ولاقت أثرا في المنطقة، أن تُعالج بطريقة مباشرة وتحديدا المسألة النووية وألا تتحول إلى مصدر عدم استقرار".

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليمات لوزير الخارجية عباس عراقجي بالاستعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة بشكل عادل يستند إلى مبادئ الكرامة والحكمة في إطار المصالح الوطنية.

طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي

وتصاعدت حدة التوتر مجددا بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، في 24 كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي، كما أشارت الوثيقة إلى عزم طهران إعادة بناء قواتها.

وعقب اندلاع احتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قتل المتظاهرون، فيما اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الاضطرابات في الجمهورية الإسلامية.

الجريدة الرسمية