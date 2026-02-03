القبض على حارس عقار بتهمة التحرش بفتاة أجنبية بوسط البلد

الثلاثاء 03 فبراير 2026
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط حارس عقار لاتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية بوسط البلد بالقاهرة.

حارس عقار تحرش بفتاة أجنبية بوسط البلد

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من فتاة أجنبية 25 سنة، تفيد بتضررها من حارس العقار الذي تقطن به، بالتحرش بها أثناء تواجدها داخل مصعد العقار بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يبلغ من العمر 49 سنة، ويعمل حارس لذات العقار، تحرش بالفتاة أثناء تواجدها معه فى المصعد.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات 

تكون عقوبة التحرش الجنسي بالسيدات الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 مفهوم التحرش 

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

