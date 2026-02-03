الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نائب رئيس البرلمان الإيراني: خلال شهر سنقرأ الفاتحة على ترامب وحلفائه (فيديو)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
18 حجم الخط

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي بابائي إنه في غضون شهر تقريبا "ستقرأ الأمة الإيرانية الفاتحة على المتآمرين والفتنة وأمريكا وجميع حلفائها".

 طهران: الجهات المعادية لا تتحمل وجود إيران بهذه القوة

وأضاف بابائي، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العلنية للبرلمان اليوم الثلاثاء: إن الحرب التي استمرت 12 يوما والاضطرابات الأخيرة وجميع المؤامرات التي حيكت تستهدف تقييد جمهورية إيران الإسلامية، مشيرا إلى أن الجهات المعادية لا تتحمل وجود إيران بهذه القوة والمعايير بل أعلنت صراحة سعيها لتقسيم البلاد إلى دويلات.

وأشار حاجي بابائي إلى أن الشعب الإيراني أدرك هذه المؤامرة ورد عليها برد قوي، موضحا أن إيران تستعد خلال الفترة القادمة لتجديد عهدها مع مبادئ الثورة.

قوة إيران الحضارية والدينية والشعبية تثير قلق الخصوم

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني: "في الثاني عشر من يناير، كسرت الأمة الإيرانية شوكة الفتنة، وأثبتت أعلى درجات قبولها للإمامة والولاية.. في الثاني عشر من فبراير، ستُكسر شوكة الفتنة أيضا، وسيتحقق أسمى بيعة للأمة الإيرانية العظيمة لإمام الزمان. وفي الثاني عشر من مارس، يوم القدس، سيتعزز هذا العهد مع الإمامة والولاية من جديد، وستتلو الأمة الإيرانية الفاتحة على المتآمرين والفتنة وأمريكا وجميع حلفائها".

وتابع بابائي بأن قوة إيران الحضارية والدينية والشعبية تثير قلق الخصوم، لأن البلاد تمتلك مقومات التحول إلى قطب مؤثر في النظام الدولي المتعدد الأقطاب، مؤكدا على ضرورة أن تكون قرارات الحكومة والبرلمان منسجمة مع تطلعات الشعب الذي أظهر صمودًا في جميع المحطات.

لقاءات تفاوضية محتملة بين إيران والولايات المتحدة

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران بما في ذلك بشأن برنامجها النووي وسنرى كيف ستتطور الأمور.

وكان علي شمخاني، المستشار السياسي لقائد الثورة الإيرانية، قد حدد إطار وشروط أي لقاءات تفاوضية محتملة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن التفاوض مرهون بالابتعاد عن التهديدات وحصر المحادثات بالملف النووي حصرا.

وشدد على أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي وقدراته محلية"، مع إبداء استعداد لخفض نسبة التخصيب من 60% إلى 20% مقابل "ثمن مناسب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران والولايات المتحدة إيران رئيس البرلمان الإيراني طهران الشعب الايراني الولايات المتحدة

مواد متعلقة

قرقاش يوجه نصيحة لـ إيران لتجنب ضربة أمريكية

ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة للوصول إلى اتفاق نووي

أمريكا وإسرائيل تستعدان لضربة ضد إيران في حال فشل المفاوضات

رئيس أركان الاحتلال: الجيش في حالة تأهب قصوى لكل الاحتمالات بشأن إيران

الاحتلال يروج لحرب إيران، ومصادر تكشف ملامح خطة هجوم حال فشل المفاوضات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

قضية حبيبة الشماع، قرار من المحكمة في دعوى التعويض بـ100 مليون جنيه ضد شركة أوبر

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية