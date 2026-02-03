نائب رئيس البرلمان الإيراني: خلال شهر سنقرأ الفاتحة على ترامب وحلفائه (فيديو)

18 حجم الخط

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني حميد رضا حاجي بابائي إنه في غضون شهر تقريبا "ستقرأ الأمة الإيرانية الفاتحة على المتآمرين والفتنة وأمريكا وجميع حلفائها".

طهران: الجهات المعادية لا تتحمل وجود إيران بهذه القوة

وأضاف بابائي، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العلنية للبرلمان اليوم الثلاثاء: إن الحرب التي استمرت 12 يوما والاضطرابات الأخيرة وجميع المؤامرات التي حيكت تستهدف تقييد جمهورية إيران الإسلامية، مشيرا إلى أن الجهات المعادية لا تتحمل وجود إيران بهذه القوة والمعايير بل أعلنت صراحة سعيها لتقسيم البلاد إلى دويلات.

وأشار حاجي بابائي إلى أن الشعب الإيراني أدرك هذه المؤامرة ورد عليها برد قوي، موضحا أن إيران تستعد خلال الفترة القادمة لتجديد عهدها مع مبادئ الثورة.

The Iranian parliament’s deputy speaker:



"In about a month, we will recite the funeral prayer for Trump, the United States, and their allies." pic.twitter.com/rjIYeT2yia — Open Source Intel (@Osint613) February 3, 2026

قوة إيران الحضارية والدينية والشعبية تثير قلق الخصوم

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني: "في الثاني عشر من يناير، كسرت الأمة الإيرانية شوكة الفتنة، وأثبتت أعلى درجات قبولها للإمامة والولاية.. في الثاني عشر من فبراير، ستُكسر شوكة الفتنة أيضا، وسيتحقق أسمى بيعة للأمة الإيرانية العظيمة لإمام الزمان. وفي الثاني عشر من مارس، يوم القدس، سيتعزز هذا العهد مع الإمامة والولاية من جديد، وستتلو الأمة الإيرانية الفاتحة على المتآمرين والفتنة وأمريكا وجميع حلفائها".

وتابع بابائي بأن قوة إيران الحضارية والدينية والشعبية تثير قلق الخصوم، لأن البلاد تمتلك مقومات التحول إلى قطب مؤثر في النظام الدولي المتعدد الأقطاب، مؤكدا على ضرورة أن تكون قرارات الحكومة والبرلمان منسجمة مع تطلعات الشعب الذي أظهر صمودًا في جميع المحطات.

لقاءات تفاوضية محتملة بين إيران والولايات المتحدة

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران بما في ذلك بشأن برنامجها النووي وسنرى كيف ستتطور الأمور.

وكان علي شمخاني، المستشار السياسي لقائد الثورة الإيرانية، قد حدد إطار وشروط أي لقاءات تفاوضية محتملة مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن التفاوض مرهون بالابتعاد عن التهديدات وحصر المحادثات بالملف النووي حصرا.

وشدد على أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي وقدراته محلية"، مع إبداء استعداد لخفض نسبة التخصيب من 60% إلى 20% مقابل "ثمن مناسب".

