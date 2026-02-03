استولى على أكثر من مليوني جنيه، القبض على صيدلي بتهمة النصب على طلاب جامعة خاصة

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صيدلي، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من طلاب جامعة بدر والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليوني جنيه، بزعم قدرته على تخفيض المصروفات الدراسية.



النصب على طلاب جامعة بدر



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة بدر بلاغًا من المحامي القانوني، بصفته وكيلًا عن إدارة جامعة بدر، اتهم فيه شابًا يبلغ من العمر 27 عامًا، خريج كلية الصيدلة بالجامعة دفعة 2023، بالنصب على طلاب الجامعة من مختلف الفرق الدراسية.

نصاب جامعة بدر استولى على أكثر من مليوني جنيه

وأوضح البلاغ أن المتهم استولى على مبالغ مالية بلغت قيمتها الإجمالية 2 مليون و138 ألف جنيه، بعد تقدم عدد كبير من الطلاب المتضررين بشكاوى للإدارة الجامعية، مؤكدين تعرضهم للاحتيال من قبل المتهم.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة بدر أن المتهم استغل كونه خريجًا سابق ومعروف لدى بعض الطلاب، وروج لقدرته على التوسط لدى الإدارة المالية بالجامعة للحصول على خصومات خاصة على مصروفات الفصل الدراسي الأول، على خلاف الحقيقة.

وأضافت التحريات أن المتهم أقنع الطلاب بتسليمه المبالغ المالية نقدا أو عبر تحويلات بنكية، مدعي أنه سيسددها مباشرة في خزينة الجامعة ويستخرج إيصالات مخفضة، مستغل رغبة الطلاب وأولياء أمورهم في تقليل الأعباء المالية، وبعد حصوله على الأموال، قطع التواصل مع الضحايا واستولى عليها لنفسه.

ضبط المتهم بالنصب على طلاب جامعة بدر

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت رجال المباحث من ضبط المتهم بالنصب على طلاب جامعة بدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض التربح السريع.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.