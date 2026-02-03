النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الأزبكية

18 حجم الخط

عاينت نيابة الأزبكية محل لبيع العدد اليدوية بمنطقة الأزبكية نشب به حريق دون وقوع أي إصابات بشرية، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وكشف الأسباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان لكشف ملابساته واستدعاء مالك المحل لسماع أقواله.

بلاغ لغرفة العمليات وتحرك فوري

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد المحال بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور وبناءً على توجيهات اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

تفاصيل الحريق

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق داخل محل مستغل لبيع العدد اليدوية، مثل المفكات والمفاتيح والبنس والمطارق والقصافات، والمحل مكون من طابق أرضي وصندرة على مساحة إجمالية70مترًا، داخل مبنى قديم مكون من أرضي و2طابق ويضم عدة محلات تجارية.

وأشارت المعاينة إلى أن الجزء المشتعل هو الصندرة فقط، والتي تحتوي على مخزونات من العدد اليدوية على مساحة 40 مترًا، حيث تمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للطابق الأرضي أو للمحال المجاورة.

نجحت قوات الحماية المدنية في إتمام عملية الإطفاء بالكامل، مع تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

