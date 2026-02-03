الثلاثاء 03 فبراير 2026
خارج الحدود

موسكو تعلن إسقاط 10 مسيرات أوكرانية وترامب يتحدث بتفاؤل عن قرب إنهاء الحرب

شكلت المسيرات سلاحًا مؤثرًا في الحرب الروسية الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات دفاعها الجوي أسقطت عشر طائرات أوكرانية بدون طيار فوق المناطق الروسية خلال الليل.

وبحسب وكالة "تاس"، قالت الدفاع الروسية في بيان: على مدار الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت عشر طائرات أوكرانية ثابتة الجناحين بدون طيار؛ حيث جرى إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار فوق منطقة بيلجورود، وثلاث طائرات بدون طيار فوق منطقة أوريول، واثنتان في منطقة كالوجا، وواحدة فوق منطقة كورسك، وواحدة فوق منطقة روستوف".

إلى ذلك، قال القائد بالقوات المسلحة الروسية أوليج لوزوفوي في تصريحات لـ"تاس" الروسية:  إن تحرير مستوطنة توريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية استغرق حوالي شهر.

وأضاف: لقد أمضينا حوالي شهر في عملية التحرير المستونة من الجنود الأوكرانيين التي أعلن نجاحها في 31 يناير 2026.

ترامب يدلي بتصريحات متفائلة حول إنهاء الحرب

جاءت تلك التطورات بعد ساعات من تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن العمل مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا يسير "بشكل جيد للغاية".

وقال ترامب مجيبًا عن أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أننا نحقق نتائج جيدة للغاية مع أوكرانيا وروسيا. هذه أول مرة أقول فيها هذا"  أعتقد أننا ربما سنحصل على بعض الأخبار الطيبة؛ والإدارة الأمريكية ربما ستعلن عن بعض الأخبار الطيبة قريبًا بشأن مساعيها لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.

خطة واشنطن للحرب الروسية الأوكرانية

يشار إلى مبعوثا الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد التقيا بوتين في الكرملين في مطلع ديسمبر 2025، وناقش الطرفان جوهر الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صيغة توافقية. 

وبحسب تصريحات الرئيس الروسي، قامت واشنطن بتقسيم النقاط الـ27 للخطة الأصلية إلى أربع حزم، واقترحت بحثها بشكل منفصل.

تأكيد سيادة أوكرانيا

وتشمل الخطة تأكيد سيادة أوكرانيا، وإبرام اتفاقية عدم اعتداء بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا، و"غزو" روسيا للدول المجاورة، وألا يتوسع حلف "الناتو" أكثر، وحصول أوكرانيا على ضمانات أمنية موثوقة، وأن يقتصر حجم القوات المسلحة الأوكرانية على 600 ألف فرد، وأن توافق أوكرانيا على أن يؤكد دستورها عدم انضمامها إلى حلف "الناتو"، ويوافق الحلف الأطلسي على تضمين بند في نظامه الأساسي يقضي بعدم قبول انضمام أوكرانيا مستقبلا.

كما تضم الخطة أيضا، موافقة الناتو على عدم تمركز قوات تابعة له في أوكرانيا، فضلا عن نشر طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا.

