اليوم، انقطاع المياه عن عدة مناطق في سوهاج لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع المياه بقرى الظهير الصحراوي وهى “عرب الصبحة، حلوان، عزبة رضوان، صديق المنشاوي” بمركز دار السلام.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 فى تمام السادسة صباحًا حتى الحادية عشر صباحا ولمدة 5 ساعات.


وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال تنفيذ قطعية 8 بوصة على 12 بوصة بخط طرد محطة الشيخ بطيخ الارتوازى.


وناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول  (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg

شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج قطع المياة الظهير الصحراوي مركز دار السلام

