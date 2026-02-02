وزير الإسكان يلتقي مسئولي شركة HDP لمتابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة

18 حجم الخط

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لاستعراض الخطة التسويقية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة.

وأكد المهندس شريف الشربيني حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، وتعزيز معدلات تشغيلها في الأنشطة السكنية والخدمية والاستثمارية.

وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على تعظيم استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها في مختلف المجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المبيعات والتسويق لعدد من المشروعات ومنها "ويست فيو" في مدينة الشيخ زايد، بجانب موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية بنظام الشراكة بين الوزارة وشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP).

استقبل مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفدا من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، في زيارة رسمية لبحث سبل التعاون والاطلاع على الفرص الاستثمارية داخل المدينة، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية،، ومسئولو الإدارات المختلفة.

وضم الوفد نخبة من القيادات العربية والدولية، في مقدمتهم الدكتور هاني حسن أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي ومستشار الأمم المتحدة – جنيف، والسفير ياسر البخشوان النائب الأول لرئيس المجلس وعضو لجان التفتيش الدولي بجنيف، والدكتور صفوت النحاس الأمين العام المساعد للمجلس، والسيد نبيل الغريب رئيس الهيئة الاستشارية العليا بالمجلس، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة العربية والدولية.

مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية في مصر

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد خلف الله، بالوفد، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية في مصر، ونموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع هو نتاج رؤية القيادة السياسية التي وضعت ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولويات الدولة، وسخّرت كافة الإمكانات لتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأكد رئيس الجهاز أن الدعم والمتابعة المستمرة إلى جانب الدور المحوري لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسهما في تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق جودة غير مسبوقة في التخطيط والبنية التحتية والمشروعات الخدمية، وهو ما انعكس على حجم الإقبال الاستثماري والثقة المتزايدة في المدينة كوجهة واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

