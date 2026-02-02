مدينتي تستضيف رابع بطولات "مينا تور" ضمن سلسلة جولف مصر 2026

18 حجم الخط

تنطلق غدًا في مدينتي فعاليات رابع بطولات مينا تور للجولف، ضمن سلسلة جولف مصر 2025، بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف المحترفين والهواة من مصر وعدد من دول العالم. وتُقام البطولة على ملاعب نادي مدينتي للجولف، أفضل ملعب جولف في مصر وافريقيا، في الفترة من 3 الى 5 فبراير.

وتأتي بطولة مدينتي ختاما لسلسلة "مينا تور" في مصر بعد إقامة ثلاث بطولات ناجحة الشهر الماضي في ملاعب نيو جيزة ومراسي، وشهدت تلك البطولات مشاركة واسعة ومستوى تنافسي مرتفع.

ويشارك في بطولة مدينتي للجولف عدد من أبرز اللاعبين، يتقدمهم اللاعب الويلزي جاك ديفيدسون، إلى جانب الإسباني أليخاندرو كانيزاريس، والإنجليزي آشلي تشيسترز، إضافة إلى مجموعة متميزة من اللاعبين المصريين من بينهم أحمد مرجان، نور شبل، أدم الشامي، عبد المنعم الشافعي، علي فهمي، وإبراهيم عزت، في منافسة على جوائز مالية يبلغ إجماليها 100 ألف دولار أمريكي، في حدث يعزز مكانة مصر كوجهة رياضية رائدة لاستضافة كبرى بطولات الجولف الدولية.

