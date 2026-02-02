بعد تصدرها التريند، 3 مواقف محرجة لـ إليسا على المسرح (فيديو)

18 حجم الخط

تصدرت النجمة اللبنانية إليسا مؤشر البحث جوجل بعد الموقف المحرج التي تعرضت له في حفلها الأخير بأبو ظبي، حيث كادت أثناء وصلة غنائها أن تسقط على المسرح.

موقف محرج لـ إليسا على المسرح

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أليسا لموقف محرج، حيث تعثرت في حفلها الغنائي في الأشهر الماضية في الساحل الشمالي بمصر، وكادت أيضا تسقط أيضا في لقطة محرجة أمام الحضور

ومنذ عام تعرضت إليسا أيضا لموقف محرج خلال حفل أحيته في لبنان، حيث كان الفستان الذي ارتدته خلال الحفل مثير للجدل بسبب أنه كان عاريا بشكل مبالغ فيه الأمر الذي عرضها للانتقادات.

وتحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في قبرص، وذلك يوم 28 مارس المقبل، بعد إحيائها مؤخرا عدد من الحفلات.

حفل إليسا في قبرص

وكشفت الشركة المنظمة لحفل إليسا في قبرص عن أسعار التذاكر، وجاءت بفئتين الفئة الأولى 125 يورو والفئة الثانية 150 يورو.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد كشفت لأحد برامج البودكاست التونسية، العديد من المواضيع الجدلية التي أحاطت بها وعلاقاتها ببعض الفنانين الآخرين.

