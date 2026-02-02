الذهب يواصل تراجعه بمحلات الصاغة خلال تعاملات منتصف اليوم الإثنين

18 حجم الخط

مازالت أسعار الذهب تواصل التراجع فى الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق.

وتراجع سعر الجرام نحو 50 جنيها منذ قليل فى الأسواق المحلية، متأثرا بتراجع وهبوط سعر الذهب العالمى.

وجاءت أسعار الذهب فى آخر تحديث لها كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7482 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6500 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5571 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب: سجل 52000 جنيها بتراجع يصل إلى 480 جنيها

قال "جي بي مورجان" في وقت متأخر من أمس الأحد إنه يتوقع أن يدفع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.

وواصل الذهب انخفاضه اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 5594.82 دولار يوم الخميس.

وأوضح في مذكرة "ما زلنا مقتنعين تماما بتفاؤلنا تجاه الذهب على المدى المتوسط على خلفية التحرك الواضح والهيكلي والمستمر في ظل الأداء المميز للأصول الفعلية مقابل الأصول الورقية"

توقعات أسعار الذهب اليوم

قال "جي بي مورجان" في وقت متأخر من أمس الأحد إنه يتوقع أن يدفع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.

وواصل الذهب انخفاضه اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 5594.82 دولار يوم الخميس.

وأوضح في مذكرة "ما زلنا مقتنعين تماما بتفاؤلنا تجاه الذهب على المدى المتوسط على خلفية التحرك الواضح والهيكلي والمستمر في ظل الأداء المميز للأصول الفعلية مقابل الأصول الورقية"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.