المكاوي: ملتقى الغرف التجارية جسر استراتيجي لنقلة اقتصادية غير مسبوقة مع تركيا

قال المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ملتقى الغرف التجارية المصرية والتركية، يؤكد أن القطاع الخاص هو المحرك الفعلي لهذه الطفرة المرتقبة لتنامى العلاقات الاقتصادية، فى ظل ما تشهده هذه المرحلة من النضج الاستراتيجي، حيث لم يعد الطموح مقتصرا على تبادل السلع فحسب، بل امتد ليشمل شراكات تصنيعية وتكاملًا في سلاسل الإمداد.

يشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة، احتضنت اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية الذي عقد تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، حيث انطلقت فعالياته مساء أمس الأحد 1 فبراير 2026، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمى رفعت هسار أوغلو واكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية التركية، ورؤساء الغرف التجارية المصرية.

الهدف رفع حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة

وأضاف المكاوى في بيان اليوم الإثنين، أن اللقاءات المشتركة التي عقدت خلال الملتقى استهدفت رفع حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة ليصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

الملتقى منصة تنفيذية ركزت على تعزيز الصادرات البينية

وأوضح أن الملتقى لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل كان منصة تنفيذية ركزت على تعزيز الصادرات البينية عن طريق فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في تركيا والعكس. وبحث إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، مما يجعل مصر مركزًا لتصدير المنتجات التركية إلى أفريقيا وأوروبا.

وأشار المكاوى الى ان الأهم من ذلك هو ادراك الغرف التجارية فى البلدين أن التوقيت الحالي هو العصر الذهبي للاستثمار المشترك من خلال استغلال موقع مصر كبوابة للسوق الأفريقية عبر اتفاقية الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية، ونقل التكنولوجيا والخبرة التركية في قطاعات الملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، وقطع غيار السيارات، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي وتصنيعي للشركات التركية الراغبة في النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، مما يوفر آلاف فرص العمل ويقلل فاتورة الاستيراد.



وأوضح أن الملتقى كشف رغبة القطاع الخاص في البلدين في بناء شراكات مستدامة من خلال زيادة حجم التبادل التجارى استيرادا وتصديرا، وزيادة التصنيع المشترك لخلق فرص عمل حقيقية للشباب في كلا البلدين، والتأكيد أيضا على وجود متابعة دورية مع الجانب التركي لتذليل أي عقبات إجرائية قد تواجه المستثمرين، وضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن الملتقى على أرض الواقع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

