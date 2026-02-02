تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام الفنان محمود حجازي بالتحرش بسيدة داخل فندق

18 حجم الخط

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف ملابسات بلاغ يتهم الفنان محمود حجازي، بالتحرش بإحدى السيدات داخل فندق بمنطقة بولاق أو العلا.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الفنان محمود حجازي، لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل فندق، وذلك لبدء التحقيق والتحري، للتأكد من صحة الواقعة وكشف كافة ملابساتها.

القبض على الفنان محمود حجازي للتحرش بسيدة

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا من سيدة تتهم الفنان محمود حجازي بالتحرش بها أثناء تواجدهما داخل فندق شهير دائرة قسم بولاق أبو العلا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الفنان واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

