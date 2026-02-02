ضبط كميات ضخمة من اللبان والفول السوداني والملبن والشوكولاتة الفاسدة بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية في قرى ومدن المحافظة، بهدف مجابهة جشع بعض التجار، والسيطرة علي ما يطرح في الاسواق من سلع للاستهلاك، ومنع طرح أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مهربة.

وتمكنت الحملة من تحرير 102 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الحلوى والشكولاتة والفول السوداني الذي يستخدم في تصنيع حلوى بالفول عبارة عن 15000 ألف باكو لبان منتهى الصلاحية، 300 كيلو فول سوداني فاسد، و30 كيلو شيكولاتة لا تصلح للاستخدام الآدمي، و50 كيلو حلوى حمصية منتهية الصلاحية، و50 كيلو ملبن احمر بالفول السوداني فاسد.

وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل الى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات علي مستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

