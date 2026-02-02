رفع جلسة الشيوخ لـ15 فبراير بعد الموافقة مبدئيا على تعديل قانون المستشفيات الجامعية

18 حجم الخط

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 من شهر فبراير الجاري، يأتي ذلك بعدما وافق المجلس، من حيث المبدأ على تعديل قانون المستشفيات الجامعية، على أن يستأنف مناقشة المواد في الجلسات المقبلة.

عدد المستشفيات الجامعية في مصر

وخلال المناقشات اليوم، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المستشفيات الجامعية، يصل إلى 147 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يصل العدد التابع للجامعات الخاصة إلى 15 مستشفى في نهاية 2026.

الدكتور أيمن عاشور أمام جلسة الشيوخ

زيادة عدد المستشفيات الجامعية في 2026

وأعلن الوزير، أنه في نهاية 2026 ستصل عدد المستشفيات الجامعية إلى 155 ما بين حكومي وخاص وأهلي، مشيرا إلى أنه في 2025 استقبلت المستشفيات الجامعية 32 مليون مريض، حيث يتحمل نحو 76% من تقديم الخدمات العلاجية.

دور المستشفيات الجامعية في المنظومة العلاجية

وقال الدكتور أيمن عاشور: إن أهداف المستشفيات الجامعية تقوم على 4 أساس تعليم – تدريب - بحث – علاج، مشيرا إلى أن تعديل قانون المستشفيات الجماعية هدفه حوكمة الإدارة والتشغيل مع التوسع في منظومة المستشفيات الجامعية الخاصة والتوسع في منظومة التعليم الطبي ما بين الخاص والأهلي وأفرع الجامعات الأجنبية.

أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية

وأكد الوزير، أن أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية أيضا تتمثل في تحقيق جودة التعليم الطبي بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على ربط المنظومة الصحية بشكل كامل ليس فقط على مستوى المستشفيات الجامعية فقط، وإنما على مستوى جميع المستشفيات.

وشهدت الجلسة استعراض الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وأكد أن مشروع القانون، يأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

أهداف تعديل قانون المستشفيات الجامعية

وأكد أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، يستهدف تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، وبما يواكب المعايير العالمية للجودة، ويُسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.

وأشار الملاحي، إلى أنه كشفت الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية، الأمر الذي أفرز مبررات عملية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة، تستهدف معالجة أوجه القصور، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.