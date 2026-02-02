فنربخشة يحسم صفقة نجولو كانتي مقابل 4 ملايين يورو

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط اتحاد جدة، تأكد رحيله عن صفوف العميد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، نجح فنربخشة التركي في حسم صفقة نجولو كانتي بعد ماراثون كبير من المفاوضات مع النادي السعودي.

وأشارت إلى أن فنربخشة لم يستسلم أبدًا في المفاوضات مع الاتحاد، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق شفهي مسبق مع كانتي.

وأوضحت أن فنربخشة اتفق مع الاتحاد على شراء اللاعب مقابل 4 ملايين يورو، بينما سيوقع النجم الفرنسي عقدًا يمتد حتى عام 2028.

وذكرت "سكاي سبورتس" أن كانتي سيخضع للكشف الطبي في فنربخشة خلال وقت قريب جدًا.

ودخل كانتي الفترة الحرة في عقده خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ما منحه فرصة التفاوض مع عدة أندية، يأتي على رأسها فنربخشة.

كان كانتي انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من تشيلسي، ليقضي موسمين ونصف مع الفريق، نجح خلالها في قيادته للتتويج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وحقق فريق اتحاد جدة فوزا صعبا على ضيفه النجمة بهدف دون رد، مساء الأحد، في المباراة التي جرت على ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

تكفل المالي محمدو دومبيا بتسجيل هدف اتحاد جدة في الدقيقة (4) من زمن المباراة.

ترتيب اتحاد جدة والنجمة

بهذا الفوز رفع اتحاد جدة رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، بينما بقي النجمة في المركز الأخير بخمس نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي.



