الضرائب: الالتزام بالمنظومات الإلكترونية شرط أساسي لممارسة الأنشطة الإعلانية والتجارية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية ضرورة التزام الأفراد والشركات التي تمارس أنشطة إعلانية أو تروّج للمنتجات والخدمات عبر الصفحات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها التسجيل بالمصلحة والحصول على رقم التسجيل الضريبي. 

أهمية توثيق جميع التعاملات التجارية

وشددت المصلحة على أهمية توثيق جميع التعاملات التجارية من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع الشركات، أو منظومة الإيصال الإلكتروني في حالة التعامل مع المستهلك النهائي، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الممولين. 

الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية يساهم في تنظيم النشاط التجاري

وأوضحت مصلحة الضرائب أن الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية يساهم في تنظيم النشاط التجاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتسهيل الإجراءات الضريبية، مؤكدة أن التحول الرقمي يمثل خطوة أساسية لدعم الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية.

ودعت المصلحة جميع الممولين إلى الاطلاع على الأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما يمكن الاطلاع على دليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.

وفي حال الحاجة إلى الدعم الفني أو الاستفسار، يمكن التواصل مع الخط الساخن 16395، أو التوجه إلى مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة، أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية استمرارها في تقديم الدعم اللازم لتيسير انضمام الممولين إلى المنظومات الإلكترونية، بما يسهم في حماية الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة العمل الرقمية.

