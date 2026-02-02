إحالة عاطل لحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري في السلام للمحاكمة

18 حجم الخط

أمرت نيابة السلام بإحالة عاطل ضبط بحوزته على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة السلام لمحكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إحراز مخدر البودر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة تستخدم على السلاح الناري.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام تلقت معلومات سرية تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر البودر وسلاح ناري واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

