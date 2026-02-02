الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"ربع الطلاب راسبين نتيجة مش مقبولة"، أول تعليق لمحافظ بورسعيد على نتيجة الشهادة الإعدادية (فيديو)

محافظ بورسعيد يعتمد
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية، ڤيتو
18 حجم الخط

أعرب محافظ بورسعيد عن استيائه من نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية والتي تم اعتمادها بنسبة نجاح 72.2%.

وقال اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد: "نتيجة 72% غير مقبولة، لأنها تعني أن ربع الطلبة لم ينجحوا، وهذه نسبة ليست جيدة".

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 

وتابع، عندما اطلع على النتائج: "نحن لدينا مشكلة في ثلاث مواد رئيسية، وهي العلوم واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية".

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية، ڤيتو
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية، ڤيتو

ووجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بضرورة تنظيم لهم مجموعات تقوية بالمدارس مجانًا للطلاب، مطالبا بتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار، بما يحقق مصلحة الطلاب

محافظ بورسعيد يستاء من نتيجة الشهادة الاعدادية

وعلى عكس ذلك، أبدى محافظ بورسعيد سعادته لتحقيق الطلاب من ذوي القدرات المختلفة ومن المكفوفين نسبة نجاح 100%.

ومن جانبه، أعلن محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه سيتم العمل الجاد مع الطلاب لتحسين نسبة النجاح وسيتم تنظيم مجموعات تقوية مجانية للطلاب الذين لم يجتازوا نسبة النجاح في أي من المواد الدراسية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي بورسعيد طلاب الشهادة الإعدادية محب حبشي محافظ بورسعيد نتيجة طلاب الشهادة الاعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد

مواد متعلقة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من الدراما إلى القرار الرسمي.. «لعبة وقلبت بجد» يناقش مخاطر روبلوكس في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان ومتى تنتهي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية