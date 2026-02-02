"ربع الطلاب راسبين نتيجة مش مقبولة"، أول تعليق لمحافظ بورسعيد على نتيجة الشهادة الإعدادية (فيديو)

18 حجم الخط

أعرب محافظ بورسعيد عن استيائه من نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية والتي تم اعتمادها بنسبة نجاح 72.2%.

وقال اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد: "نتيجة 72% غير مقبولة، لأنها تعني أن ربع الطلبة لم ينجحوا، وهذه نسبة ليست جيدة".

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

وتابع، عندما اطلع على النتائج: "نحن لدينا مشكلة في ثلاث مواد رئيسية، وهي العلوم واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية".

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية، ڤيتو

ووجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بضرورة تنظيم لهم مجموعات تقوية بالمدارس مجانًا للطلاب، مطالبا بتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار، بما يحقق مصلحة الطلاب

محافظ بورسعيد يستاء من نتيجة الشهادة الاعدادية

وعلى عكس ذلك، أبدى محافظ بورسعيد سعادته لتحقيق الطلاب من ذوي القدرات المختلفة ومن المكفوفين نسبة نجاح 100%.

ومن جانبه، أعلن محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه سيتم العمل الجاد مع الطلاب لتحسين نسبة النجاح وسيتم تنظيم مجموعات تقوية مجانية للطلاب الذين لم يجتازوا نسبة النجاح في أي من المواد الدراسية.

