محمود عاشور يتوجه إلى الدوحة للمشاركة بمعسكر حكام الفيديو المرشحين لمونديال 2026

كأس العالم، يتوجه الحكم الدولي محمود عاشور، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة لتمثيل التحكيم المصري في معسكر حكام تقنية الفيديو كأحد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026.

المعسكر يُنظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتستضيفه الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري بمشاركة 26 حكمًا من عدة دول في العالم، ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة معسكرات فيفا التي تحتضنها قطر استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد جميع مباريات دور المجموعات من كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026



وجاءت مواعيد مباريات كأس العالم 2026 كالتالي:

مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم



الجولة الأولى:

المسكيك × جنوب إفريقيا.. 11 يونيو 2026 الساعة العاشرة ساء

كوريا الجنوبية × مسار 4 في الملحق الأوروبي.. 12 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثانية:

مسار 4 في الملحق الأوروبي × جنوب إفريقيا.. 18 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.



المكسيك × جنوب إفريقيا.. 19 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مسار 4 في الملحق الأوروبي × المكسيك.. 25 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية.. 25 يونيو 2026.

مباريات المجموعة الثانية من كأس العالم



الجولة الأولى:

كندا × مسار 1 في الملحق الأوروبي.. 12 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

قطر × سويسرا.. 13 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

الجولة الثانية:

سويسرا × مسار 1 في الملحق الأوروبي.. 18 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

كندا × قطر.. 19 يونيو 2026 الساعة واحدة فجرا.

الجولة الثالثة:

سويسرا × كندا.. 24 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مسار 1 في الملحق الأوروبي × قطر.. 24 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم



الجولة الأولى:

البرازيل × المغرب.. 14 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

هايتي × اسكتلندا.. 14 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية:

البرازيل × هايتي.. 20 يونيو 2026 الساعة واحدة فقجرا.

اسكتلندا × المغرب.. 20 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة:

اسكتلندا × البرازيل.. 25 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

المغرب × هايتي.. 25 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم



الجولة الأولى:

أمريكا × باراجواي.. 13 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

أستراليا × مسار 3 في الملحق الأوروبي.. 13 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

الجولة الثانية:

مسار 3 في الملحق الأوروبي × باراجواي.. 19 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

أمريكا × استراليا.. 19 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

الجولة الثالثة:

مسار 3 في الملحق الأوروبي × أمريكا.. 26 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

باراجواي × استراليا.. 26 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

مباريات المجموعة الخامسة من كأس العالم



الجولة الأولى:

ألمانيا × كوراساو.. 14 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

كوت ديفوار × الإكوادور.. 15 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

الجولة الثانية:

ألمانيا × كوت ديفوار.. 20 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

الإكوادور × كوراساو.. 21 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

الجولة الثالثة:

الإكوادور × ألمانيا.. 25 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

كوراساو × كوت ديفوار.. 25 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

مباريات المجموعة السادسة من كأس العالم



الجولة الأولى:

هولندا × اليابان.. 14 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

مسار 2 في الملحق الأوروبي × تونس.. 15 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثانية:

هولندا × مسار 2 في الملحق الأوروبي.. 20 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

تونس × اليابان.. 21 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

الجولة الثالثة:

تونس × هولندا.. 26 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

اليابان × مسار 2 في الملحق الأوروبي.. 26 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم



الجولة الأولى:

بلجيكا × مصر.. 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا.. 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية:

بلجيكا × إيران.. 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر.. 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة:

نيوزلندا × بلجيكا.. 27 يونيو 2026 الساعة السادسة فجرا.

مصر × إيران.. 27 يونيو 2026 الساعة السادسة فجرا.

مباريات المجموعة الثامنة من كأس العالم



الجولة الأولى:

إسبانيا × كاب فيردي.. 15 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.

السعودية × أوروجواي.. 16 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

الجولة الثانية:

إسبانيا × السعودية.. 21 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.

أوروجواي × كاب فيردي.. 22 يونيو 2026 السابعة الواحدة فجرا.

الجولة الثالثة:

أوروجواي × إسبانيا.. 27 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

كاب فيردي × السعودية.. 27 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

مباريات المجموعة التاسعة من كأس العالم



الجولة الأولى:

فرنسا × السنغال.. 16 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مسار 2 الملحق العالمي × النرويج.. 17 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

الجولة الثانية:

فرنسا × مسار 2 الملحق العالمي.. 23 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر مساء.

النرويج × السنغال.. 23 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

الجولة الثالثة:

النرويج × فرنسا.. 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

السنغال × مسار 2 الملحق العالمي.. 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مباريات المجموعة العاشرة من كأس العالم



الجولة الأولى:

الأرجنتين × الجزائر.. 16 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

النمسا × الأردن.. 17 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية:

الأرجنتين × النمسا.. 22 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

الأردن × الجزائر.. 23 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.

الجولة الثالثة:

الأردن × الجزائر.. 28 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجزائر × النمسا.. 28 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

مباريات المجموعة الحادية عشر من كأس العالم



الجولة الأولى:

البرتغال × مسار 1 الملحق العالمي.. 17 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

أوزبكستان × كولومبيا.. 18 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثانية:

البرتغال × أوزبكستان.. 23 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

كولومبيا × مسار 1 الملحق العالمي.. 24 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثالثة:

كولومبيا × البرتغال.. 28 يونيو 2026 الساعة الثانية ونصف فجرا.

مسار 1 الملحق العالمي × أوزبكستان.. 28 يونيو 2026 الساعة الثانية ونصف فجرا.

مباريات المجموعة الثانية عشر من كأس العالم



الجولة الأولى:

إنجلترا × كرواتيا.. 17 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

غانا × بنما.. 18 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

الجولة الثانية:

إنجلترا × غانا.. 23 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

بنما × كرواتيا.. 24 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

الجولة الثالثة:

بنما × إنجلترا.. 28 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر مساء.

كرواتيا × غانا.. 28 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر مساء.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026



الجولة الأولى: مصر × بلجيكا- يوم 15 يونيو الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة- ملعب سياتل الأمريكي.

الجولة الثانية: مصر × نيوزيلندا- يوم 21 يونيو الساعة 4 صباحًا بتوقيت القاهرة- ملعب فانكوفر في كندا.

الجولة الثالثة: مصر × إيران- يوم 26 يونيو الساعة 6 صباحا بتوقيت القاهرة- ملعب سياتل في أمريكا.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض تحدٍ قوي في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعدما أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتعتبر مجموعة مصر متوازنة على المستوى الفني، إذ تضم منتخب بلجيكا صاحب الخبرات الكبيرة، وإيران أحد أقوى منتخبات اسيا، بالإضافة إلى نيوزيلندا.

مسار منتخب مصر المحتمل حال التأهل إلي الأدوار الإقصائية



وفق النظام الجديد للبطولة، يتحدد مسار منتخب مصر بعد دور المجموعات بناء على مركزه في المجموعة السابعة، وذلك على النحو التالي:

في حال احتلال الفراعنة المركز الثالث: يواجه المنتخب المصري متصدر مجموعة فرنسا أو متصدر مجموعة كندا، وهي مواجهة صعبة لكنها تظل في نطاق المنافسة.

في حال احتلال المركز الثاني: يصطدم الفراعنة بوصيف مجموعة الولايات المتحدة الأمريكية، أو مواجهة الأرجنتين حال تصدر مجموعتها.

في حال تصدر المجموعة: يلتقي منتخب مصر أحد المنتخبات المتأهلة من أصحاب المركز الثالث في مجموعات أخرى، وهو مسار يمنح الفريق فرصة أفضل للتقدم في البطولة.

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

موعد بطولة كأس العالم 2026



وتقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

